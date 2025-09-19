De cara a las Legislativas, la DINE realiza una campaña federal de capacitación sobre la Boleta Única de Papel

La Dirección Nacional Electoral (DINE) puso en marcha un amplio operativo de capacitación en todo el país sobre el uso de la Boleta Única Papel (BUP), que se implementará por primera vez en las elecciones legislativas nacionales. En las últimas semanas, equipos del organismo visitaron La Pampa, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Chaco y Formosa con actividades que incluyeron talleres en escuelas y universidades, charlas abiertas, distribución de materiales y jornadas de accesibilidad electoral.

El programa federal apunta a que la ciudadanía conozca en detalle la instrumentación, alcances y beneficios de la BUP, concebida como una herramienta para lograr procesos electorales más transparentes, equitativos y eficaces. “Se trata de que cada elector llegue a las urnas con la certeza de cómo funciona el instrumento y de qué manera garantiza mayor claridad en el escrutinio”, explicaron desde la DINE.