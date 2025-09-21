Malas estimaciones: la inflación de septiembre se encamina a romper el 2% tras cuatro meses de alivio

Desde comienzos de mes, la inestabilidad cambiaria se trasladó a surtidores con subas de entre 4% y 5% no anunciadas al público, mientras los alimentos aceleran. De acuerdo con Analytica, el rubro registra un alza del 0,2%, con picos en verduras (6,1%) y frutas (5,1%); en consumo masivo se observan incrementos más moderados en lácteos (0,5%) y café, té, yerba y cacao (0,8%). A esto se suma la presión de los servicios, con la medicina prepaga que ajusta entre 1,6% y 1,99%.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2026 proyecta una inflación anual de 24,5% para este año, pero un informe del Banco Provincia advierte que el Gobierno nacional enfrenta serias dificultades para cumplir su propia hoja de ruta. Para que los números cierren, los precios deberían moverse por debajo del 1% mensual: un supuesto cada vez más débil a la luz del ajuste monetario y la volatilidad cambiaria.En la provincia de Buenos Aires y el Conurbano, donde el bolsillo pega primero, la suba de la canasta básica y los medicamentos golpea a asalariados, jubilados y pymes. Con un consumo que no repunta y tarifas e insumos recalentados por la devaluación, el escenario se parece menos a una desaceleración sostenible y más a un nuevo rebote inflacionario que complica la vida cotidiana y el horizonte productivo.