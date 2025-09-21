Mayra Mendoza en San José: Cristina es inocente y merece estar libre

En San José, Mayra Mendoza tomó la palabra ante la militancia y colocó en el centro la defensa de la conducción popular. “Cristina es inocente y merece estar libre”, afirmó, al tiempo que señaló que la ofensiva contra la ex presidenta busca disciplinar a los gobiernos que ponen primero el salario, la producción y la educación pública. “Es una condena injusta. Es una causa armada. Cristina es una mujer inocente y lo que estamos viendo acá es un secuestro por parte de aquellos que no aceptan gobiernos populares, gobiernos que trabajen por el salario de los trabajadores, por la recuperación de la industria nacional, por la educación pública, gratuita y de calidad, que es eso lo que hizo Cristina y eso es lo que no le perdonan. Cristina está secuestrada por el poder, pero está acompañada por el pueblo.”

“Por eso, cuando Cristina dijo que iba a ser candidata a Diputada provincial por la Tercera sección electoral por el conurbano, a los 10 días o menos la condenaron de esta manera. Así que, no vamos a dejar nunca de acompañarla. Cristina es inocente y merece estar libre.”Mendoza subrayó la tarea territorial y la unidad alcanzada. “Estuvimos ayer en una nueva reunión de coordinación de trabajo. Lo que logramos el 7 de septiembre, Cristina fue garantía de esa unidad y también lo es de cara al 26 de octubre.” Y cerró con un llamado explícito: “El 26 de octubre es muy importante frenar a Milei y decirle, basta a este modelo económico de deuda, de ajuste, de exclusión, de hambre, que es el que ya vivimos con Macri y hoy estamos volviendo a vivir con Milei. Todo lo que significa la Argentina tiene que estar defendida por los argentinos el 26 de octubre votando a Fuerza Patria.”