Fuerza Patria en la Ciudad: un lanzamiento de campaña distinto para volver a representar

Este viernes a las 18 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de Fuerza Patria en la Ciudad.

El médico del Hospital Argerich, Gonzalo relató la grave situación que atraviesa el sistema de salud público. En el mismo eje, Fernando, fonoaudiólogo y director de un centro terapéutico, expuso las dificultades que enfrentan las instituciones que trabajan con niños y jóvenes con discapacidad.La realidad social en los barrios estuvo representada por Norma, responsable de un comedor comunitario en Barrio Saldías, que *describió el impact