21.09.2025 / FUERZA PATRIA

Fuerza Patria en la Ciudad: un lanzamiento de campaña distinto para volver a representar


El acto no tuvo el formato tradicional: los políticos se bajaron del escenario y se sentaron en las sillas a escuchar a la gente. En su apertura, brindaron testimonio representantes de diversos sectores de la sociedad que se encuentran entre los más afectados por las actuales políticas de ajuste del gobierno nacional.




Este viernes a las 18 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de Fuerza Patria en la Ciudad.

El médico del Hospital Argerich, Gonzalo relató la grave situación que atraviesa el sistema de salud público. En el mismo eje, Fernando, fonoaudiólogo y director de un centro terapéutico, expuso las dificultades que enfrentan las instituciones que trabajan con niños y jóvenes con discapacidad.

La realidad social en los barrios estuvo representada por Norma, responsable de un comedor comunitario en Barrio Saldías, que *describió el impact

