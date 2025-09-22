Es una medida oportunista y electoral": Pichetto criticó la suspensión de las retenciones al campo

Miguel Pichetto, diputado nacional por Encuentro Federal, realizó fuertes críticas a la suspensión de retenciones a los granos hasta el 31 de octubre y asoció la decisión a un objetivo estrictamente "electoral".“Es una medida oportunista y electoral. Seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación del campo de lo que queda, pero vamos a ver si se concreta o no”, aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia.Y reafirmó: “Tiene una connotación puramente electoral, ellos usan también las prácticas de la vieja política. En 30 días el campo tiene tiempo para liquidar, pero después volverán a las retenciones”.La medida de suspensión transitoria fue anunciada pocos días después de la derrota electoral que sufrió el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, resultado que amplió las tensiones internas dentro del Gabinete y generó cuestionamientos sobre el rumbo económico y político del Ejecutivo.En ese sentido, Pichetto sostuvo que ve a un Gobierno “metido en solucionar sus problemas internos” y alejado de la búsqueda de consensos con el Congreso. “No hay ningún marco de diálogo, por el contrario, veo un aislamiento del gobierno”, afirmó, y consideró que el oficialismo, siendo minoría, debería priorizar la construcción de acuerdos.Pichetto también se refirió a la dinámica con los gobernadores y legisladores, remarcando que “hay un intento de diálogo con los gobernadores, pero no con el Congreso, con quien no hubo diálogo”. Según sus palabras, la gestión que lleva adelante el Ejecutivo “es precaria, pequeña y poco relevante para avanzar” y el vínculo con la Cámara baja “debería ser razonable y sin ofensas” para facilitar decisiones claves.Al analizar la presentación del presupuesto nacional, que el Presidente realizó de manera individual en cadena nacional, Pichetto criticó la ausencia del ministro Caputo y la falta de instancias de diálogo público. “Antes se presentaba en el ámbito del Congreso, con la presencia del Ministro de Economía y sus principales funcionarios. El ministro tiene que venir al Congreso a defender el presupuesto que acaban de presentar. Esperemos que lo haga, en lugar de estar insultando a los diputados y senadores”, señaló el diputado.Para el legislador, los anuncios recientes no lograron calmar la volatilidad cambiaria ni transmitieron confianza a los mercados y actores económicos. Al respecto, subrayó que “con tal de tener un dólar bajo para que no le impacte en la inflación, se le están yendo los dólares que le prestó el FMI y nos estamos quedando sin reservas”.