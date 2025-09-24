"¿Argentina atendida por sus propios dueños?": Cristina Kirchner lanzó una fuerte crítica a Milei por las negociaciones con Trump

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una durísima crítica contra el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales en el marco de la reciente reunión del mandatario libertario con Donald Trump."¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?...", arrancó la exmandataria en un extenso posteo donde lo acusó de agravar los problemas económicos y de gobernar de espaldas a la realidad de la gente."Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES… Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable", sentenció Kirchner.En su publicación, advirtió a Milei que la "ayuda" de "las fuerzas del norte" es "pan para hoy y hambre para mañana", y trazó un paralelismo con el Blindaje y el Megacanje del gobierno de De la Rúa.Sin embargo, el eje más duro de su crítica se centró en el impacto social del modelo libertario. "El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos", afirmó."HOY, 9 DE CADA 10 HOGARES ARGENTINOS ESTÁN ENDEUDADOS… ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler…", detalló la exmandataria.Para la expresidenta, este endeudamiento masivo es "la contracara brutal de la riqueza de unos pocos" y "la foto de un país que vive al revés". Finalmente, interpeló al Presidente por sus promesas de campaña: "¿Dónde dejaste la motosierra? Al final…. ¡NO SOLUCIONASTE NADA Y EMPEORASTE TODO!", concluyó.En una posdata, también criticó el costo del endeudamiento con el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos: "Las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI… sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo…más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF… el REPO… el oro en Londres… Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo".