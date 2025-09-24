La candidata de Karina en Río Negro quedó bajo la lupa por un crédito del Nación y causas en Argentina y EEUU

Lorena Villaverde, la postulante al Senado apadrinada por Karina Milei, intenta primero un hipotecario en Cipolletti y se lo rechazan por incumplir requisitos. Luego viaja a Buenos Aires y, tras una reunión “al más alto nivel”, el Banco Nación destraba el crédito por $225 millones. “Es un escándalo lo que pasó. Villaverde no pasa ni una búsqueda de Google”, dice una fuente de la entidad, que atribuye la decisión a un llamado de Tillard. El PRO rionegrino rompe con los libertarios en rechazo a su candidatura.

El prontuario judicial que niega desde el recinto —“Este papel que tengo en mis manos es el certificado de antecedentes penales… Tengo mis manos y mi conciencia bien limpias”, proclama— choca con relatos en Río Negro sobre causas en curso y con un expediente en Estados Unidos. Allí, un juez la procesa en 2002 bajo el Título XLVI, artículo 893.135 del Estatuto de Florida por tráfico de cocaína, un capítulo que, según dirigentes locales, hoy le impide ingresar a ese país.La trama, siempre según LPO, revela además un vínculo estrecho con la cúpula del Nación. Tillard comparte actividades con Villaverde en su provincia y, de acuerdo con una fuente “al tanto del irregular trámite”, ordena liberar los fondos que Cipolletti había negado. El inventario patrimonial de la diputada incluye propiedades en Escobar, Las Grutas y Neuquén, una lancha y camionetas de alta gama, pero omite la casa de Cipolletti adquirida con el crédito UVA.