24.09.2025 / ¿MÁS CORRUPCIÓN?

La candidata de Karina en Río Negro quedó bajo la lupa por un crédito del Nación y causas en Argentina y EEUU

La diputada rionegrina Lorena Villaverde accede en enero a un préstamo UVA por $225 millones que la sucursal de Cipolletti rechaza inicialmente. Según una fuente del propio banco, el crédito se habilita tras la intervención del presidente del Nación, Daniel Tillard, mientras crecen las denuncias por embargos, ventas irregulares y un expediente por narcotráfico en Florida. Villaverde lo niega.






Lorena Villaverde, la postulante al Senado apadrinada por Karina Milei, intenta primero un hipotecario en Cipolletti y se lo rechazan por incumplir requisitos. Luego viaja a Buenos Aires y, tras una reunión “al más alto nivel”, el Banco Nación destraba el crédito por $225 millones. “Es un escándalo lo que pasó. Villaverde no pasa ni una búsqueda de Google”, dice una fuente de la entidad, que atribuye la decisión a un llamado de Tillard. El PRO rionegrino rompe con los libertarios en rechazo a su candidatura.

De acuerdo a una nota de La Política Online, con ese financiamiento, la legisladora compra una casa en el barrio privado Los Patricios II, en Cipolletti, propiedad que no figura en su declaración jurada en el Congreso. La vivienda había estado publicada a 395 mil dólares y la diputada muestra en redes su vida ahí, incluso “crioterapia” en la pileta en pleno invierno. En paralelo, arrastra conflictos por la venta de lotes en un desarrollo de Las Grutas sin servicios ni escrituras: acuerda extrajudicialmente con algunas víctimas por $12 millones, pero en agosto sufre un embargo por $50 millones en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste.

El prontuario judicial que niega desde el recinto —“Este papel que tengo en mis manos es el certificado de antecedentes penales… Tengo mis manos y mi conciencia bien limpias”, proclama— choca con relatos en Río Negro sobre causas en curso y con un expediente en Estados Unidos. Allí, un juez la procesa en 2002 bajo el Título XLVI, artículo 893.135 del Estatuto de Florida por tráfico de cocaína, un capítulo que, según dirigentes locales, hoy le impide ingresar a ese país.

La trama, siempre según LPO, revela además un vínculo estrecho con la cúpula del Nación. Tillard comparte actividades con Villaverde en su provincia y, de acuerdo con una fuente “al tanto del irregular trámite”, ordena liberar los fondos que Cipolletti había negado. El inventario patrimonial de la diputada incluye propiedades en Escobar, Las Grutas y Neuquén, una lancha y camionetas de alta gama, pero omite la casa de Cipolletti adquirida con el crédito UVA.

Frente a las revelaciones, Villaverde responde con un desmentido cerrado: “Es completamente falsa esa información. No recibí ningún préstamo irregular del Banco Nación ni de ninguna otra entidad. Todos mis movimientos bancarios son transparentes y se ajustan a la normativa vigente. Estas operaciones mediáticas buscan ensuciarme porque saben que La Libertad Avanza crece en Río Negro y que estamos transformando la Argentina de verdad”.

