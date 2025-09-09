16.09.2025 / ENTREVISTA

Kicillof reivindicó a Cristina Kirchner por su rol fundamental en la unidad y cuestionó el discurso de Milei

El gobernador bonaerense volvió a respaldar a la expresidenta y, al mismo tiempo, criticó con dureza la cadena nacional de Javier Milei sobre el Presupuesto 2026. Señaló que la economía “está mucho peor” y que el ajuste “no es contra la casta, sino contra jubilados y provincias”.




El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó la figura de Cristina Kirchner en el proceso de unidad del peronismo y confirmó que en los próximos días mantendrá un encuentro con la exmandataria. “Fue un actor fundamental de la unidad”, expresó, en diálogo con el periodista Carlos Pagni. 

Al mismo tiempo, el mandatario provincial apuntó contra el presidente Javier Milei tras la cadena nacional en la que presentó los lineamientos del Presupuesto 2026. En una entrevista televisiva en La Nación+, consideró que el discurso presidencial fue un “disco rayado” y enfatizó: “La economía está mucho peor desde que llegó Milei”.

Kicillof acusó al jefe de Estado de haber “engañado al electorado” en la campaña de 2023. Según advirtió, el libertario “vendió espejitos de colores y ahora recicla eslóganes de gobiernos anteriores, como el ‘lo peor ya pasó’, una frase que utilizó el expresidente Mauricio Macri en la antesala del peor momento de su gestión.

El gobernador insistió en que el verdadero problema del país radica en la balanza comercial y cuestionó que el actual plan económico haya profundizado la falta de dólares. “Nos viene mintiendo mucho. El principal problema era la falta de dólares y Milei lo agravó”, señaló durante la entrevista.

Respecto al Presupuesto 2026, Kicillof se mostró escéptico sobre su impacto en los sectores más vulnerables: “No creo que devuelva lo que les quitó a los jubilados”, afirmó, al calificar como “muy insuficiente” el aumento anunciado para los pasivos.

Finalmente, recordó las promesas de campaña incumplidas por el oficialismo. “Dijo que iba a dolarizar. Mentira. Que iba a gobernar con distintas personas. Está el mismo staff o buena parte del que estuvo en el gobierno de Macri”, remarcó, y concluyó: “Con los mismos de siempre no vamos a hacer algo distinto. Viene repitiendo lo mismo”.

