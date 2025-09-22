22.09.2025 / POLÉMICA

Renciones cero: el gobierno las elimina para la carne avícola y bovina hasta el 31 de octubre

La medida incorpora a la carne avícola y bovina al esquema de “retenciones cero” que rige hasta el 31 de octubre. La decisión apunta a acelerar liquidaciones en plena inestabilidad financiera, con un guiño a las cadenas agroexportadoras y sin precisiones sobre el impacto fiscal ni sobre los precios internos.




La Casa Rosada confirma que la quita alcanza a las carnes avícolas y bovinas y se acopla a la decisión de llevar a cero las retenciones para “todos los granos” de manera temporal. El anuncio llega por redes del vocero Manuel Adorni, en medio de la presión cambiaria y de la puja por dólares de exportación.



El mensaje lo dio el vocero presidencial en su cuenta de X. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, señaló Manuel Adorni. La ampliación a carnes se comunicó en el mismo paquete, a tono con la estrategia de mostrar un shock de estímulos al complejo rural.

En el oficialismo explican que la baja a cero pretende dinamizar la oferta de divisas en el corto plazo. En el sector agropecuario, referentes celebran la eliminación temporal como una “señal”, aunque piden certidumbre tributaria más allá de octubre. En la otra vereda, economistas advierten sobre el bache de recaudación que abre la medida y el riesgo de trasladar tensiones al mercado interno de alimentos.

