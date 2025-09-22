Renciones cero: el gobierno las elimina para la carne avícola y bovina hasta el 31 de octubre

La medida incorpora a la carne avícola y bovina al esquema de “retenciones cero” que rige hasta el 31 de octubre. La decisión apunta a acelerar liquidaciones en plena inestabilidad financiera, con un guiño a las cadenas agroexportadoras y sin precisiones sobre el impacto fiscal ni sobre los precios internos.
