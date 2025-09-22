Renciones cero: el gobierno las elimina para la carne avícola y bovina hasta el 31 de octubre

La Casa Rosada confirma que la quita alcanza a las carnes avícolas y bovinas y se acopla a la decisión de llevar a cero las retenciones para “todos los granos” de manera temporal. El anuncio llega por redes del vocero Manuel Adorni, en medio de la presión cambiaria y de la puja por dólares de exportación.

En el oficialismo explican que la baja a cero pretende dinamizar la oferta de divisas en el corto plazo. En el sector agropecuario, referentes celebran la eliminación temporal como una “señal”, aunque piden certidumbre tributaria más allá de octubre. En la otra vereda, economistas advierten sobre el bache de recaudación que abre la medida y el riesgo de trasladar tensiones al mercado interno de alimentos.