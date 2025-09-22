22.09.2025 / FINANZAS

Rebote de ADR y bonos tras el guiño de Washington: subas de hasta 20% y caída del Riesgo País

Los activos argentinos arrancan la semana en alza ante la expectativa de una línea de financiamiento del Tesoro de EEUU y el anuncio oficial de “retenciones cero” a los granos hasta el 31 de octubre. Los ADRs y los bonos en dólares trepan hasta 20,7%, mientras el riesgo país cede con fuerza.



Después de una semana oscura, las acciones rebotaron ante la expectativa de una línea de financiamiento del Tesoro de EEUU y el anuncio oficial de “retenciones cero” a los granos hasta el 31 de octubre. Los ADRs y los bonos en dólares trepan hasta 20,7%, mientras el riesgo país cede.

El driver inmediato llega desde X: en una seguidilla de posteos, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, asegura que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa” y que su Gobierno “está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”. En los mercados leen el mensaje como una apertura a mecanismos de liquidez y respaldo político en pleno estrés cambiario.

Bessent enumera posibles instrumentos que, según su propio texto, “pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública”. El guiño se combina con la decisión local de llevar a cero las retenciones a los granos por 40 días, medida con la que el Ejecutivo busca acelerar liquidaciones y reforzar reservas del BCRA.

Pese al rally, los operadores advierten que las cotizaciones todavía no recuperan la caída posterior a la derrota de LLA en la provincia de Buenos Aires. El movimiento luce más como rebote técnico alimentado por expectativas que como cambio de fundamentos: persisten dudas sobre montos, condiciones y plazos de cualquier auxilio de Washington, y sobre el bache fiscal que genera la rebaja transitoria de derechos de exportación.


Lo más leído

1

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

2

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

3

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria

4

"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados

5

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

Más notas de este tema

Dólar en retroceso de cara al prestamo de Trump: el oficial cierra a $1.430 y el blue afloja tras los anuncios

22/09/2025 - MERCADO CAMBIARIO

Dólar en retroceso de cara al prestamo de Trump: el oficial cierra a $1.430 y el blue afloja tras los anuncios

Renciones cero: el gobierno las elimina para la carne avícola y bovina hasta el 31 de octubre

22/09/2025 - POLÉMICA

Renciones cero: el gobierno las elimina para la carne avícola y bovina hasta el 31 de octubre

Werthein buscó quitarle peso a los rumores sobre un préstamo de Estados Unidos al Gobierno: "Una cifra más exigua"

22/09/2025 - CONFUSIÓN

Werthein buscó quitarle peso a los rumores sobre un préstamo de Estados Unidos al Gobierno: "Una cifra más exigua"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.