Dólar en retroceso de cara al prestamo de Trump: el oficial cierra a $1.430 y el blue afloja tras los anuncios

La jornada cambiaria mostró bajas en casi todas las puntas: el oficial cerró a $1.430 para la venta en el Banco Nación y el blue descendió en el mercado informal. El movimiento se da luego de que el Gobierno anunciará “retenciones cero” a los granos hasta el 31 de octubre, una medida que busca acelerar liquidaciones y aliviar la presión sobre las reservas.

Cabe señalar que en términos políticos, el retroceso del dólar confirma que hay margen para administrar la coyuntura si se alinean las señales: alivio tributario temporal al complejo exportador, intervención estatal y horizonte de dólares. El desafío para el Ejecutivo pasa por sostener la estabilidad sin descuidar salarios y precios internos, evitando que la foto de hoy sea apenas un veranito cambiario.