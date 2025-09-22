Dólar en retroceso de cara al prestamo de Trump: el oficial cierra a $1.430 y el blue afloja tras los anuncios

La jornada cambiaria mostró bajas en casi todas las puntas: el oficial cerró a $1.430 para la venta en el Banco Nación y el blue descendió en el mercado informal. El movimiento se da luego de que el Gobierno anunciará “retenciones cero” a los granos hasta el 31 de octubre, una medida que busca acelerar liquidaciones y aliviar la presión sobre las reservas.
Según la cobertura en vivo de Clarín, “el dólar oficial cierra a $1.430”. En la pizarra del BNA terminó en $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, tras una caída de $85 en el día. En paralelo, el dólar blue bajó a $1.475 en la plaza informal, con retrocesos también en las cotizaciones financieras como MEP y contado con liquidación.
Cabe señalar que en términos políticos, el retroceso del dólar confirma que hay margen para administrar la coyuntura si se alinean las señales: alivio tributario temporal al complejo exportador, intervención estatal y horizonte de dólares. El desafío para el Ejecutivo pasa por sostener la estabilidad sin descuidar salarios y precios internos, evitando que la foto de hoy sea apenas un veranito cambiario.
Con la referencia oficial en $1.430 y el blue en $1.475, la atención queda puesta en cómo impactará la medida sobre las liquidaciones del campo y si el desahogo en el frente cambiario se traduce en oxígeno para el bolsillo de las mayorías. Por ahora, la City celebra el respiro; la economía real espera que se consolide.