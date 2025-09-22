22.09.2025 / MERCADO CAMBIARIO

Dólar en retroceso de cara al prestamo de Trump: el oficial cierra a $1.430 y el blue afloja tras los anuncios

El desplome de las brechas coincidió con la señal oficial hacia el agro y con expectativas de financiamiento externo. La combinación de incentivos a la liquidación y mejores perspectivas de oferta de divisas concedió un respiro a un mercado que venía de ruedas alcistas y alta volatilidad.




La jornada cambiaria mostró bajas en casi todas las puntas: el oficial cerró a $1.430 para la venta en el Banco Nación y el blue descendió en el mercado informal. El movimiento se da luego de que el Gobierno anunciará “retenciones cero” a los granos hasta el 31 de octubre, una medida que busca acelerar liquidaciones y aliviar la presión sobre las reservas.

Según la cobertura en vivo de Clarín, “el dólar oficial cierra a $1.430”. En la pizarra del BNA terminó en $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, tras una caída de $85 en el día. En paralelo, el dólar blue bajó a $1.475 en la plaza informal, con retrocesos también en las cotizaciones financieras como MEP y contado con liquidación.



Cabe señalar que en términos políticos, el retroceso del dólar confirma que hay margen para administrar la coyuntura si se alinean las señales: alivio tributario temporal al complejo exportador, intervención estatal y horizonte de dólares. El desafío para el Ejecutivo pasa por sostener la estabilidad sin descuidar salarios y precios internos, evitando que la foto de hoy sea apenas un veranito cambiario.

Con la referencia oficial en $1.430 y el blue en $1.475, la atención queda puesta en cómo impactará la medida sobre las liquidaciones del campo y si el desahogo en el frente cambiario se traduce en oxígeno para el bolsillo de las mayorías. Por ahora, la City celebra el respiro; la economía real espera que se consolide.

Lo más leído

1

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

2

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

3

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria

4

"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados

5

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

Más notas de este tema

Rebote de ADR y bonos tras el guiño de Washington: subas de hasta 20% y caída del Riesgo País

22/09/2025 - FINANZAS

Rebote de ADR y bonos tras el guiño de Washington: subas de hasta 20% y caída del Riesgo País

Renciones cero: el gobierno las elimina para la carne avícola y bovina hasta el 31 de octubre

22/09/2025 - POLÉMICA

Renciones cero: el gobierno las elimina para la carne avícola y bovina hasta el 31 de octubre

Werthein buscó quitarle peso a los rumores sobre un préstamo de Estados Unidos al Gobierno: "Una cifra más exigua"

22/09/2025 - CONFUSIÓN

Werthein buscó quitarle peso a los rumores sobre un préstamo de Estados Unidos al Gobierno: "Una cifra más exigua"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.