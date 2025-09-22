Revés: finalmente el Gobierno nombró a las nuevas autoridades en el INTA, INASE e INV tras el rechazo del Congreso a los cierres

El Gobierno nacional nombró nuevas autoridades en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), restituidos en sus funciones tras la decisión del Congreso de rechazar los decretos que proponían su cierre o reestructuración. El Decreto 684/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, fijó que los nombramientos rigen desde el 3 de septiembre.

Estos organismos, fundamentales para el desarrollo de la agricultura y la vitivinicultura, habían quedado en el centro de la polémica por la intención oficial de avanzar en su disolución o modificación, iniciativa que encontró un freno en el Congreso. La resistencia legislativa obligó a restituir su funcionamiento y designar nuevas conducciones.A comienzos de septiembre, el Ejecutivo también había hecho lo propio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). En paralelo, se restituyeron las funciones de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), al tiempo que se nombraron responsables en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).El 3 de septiembre se publicaron los decretos que restituyeron las disposiciones derogadas o modificadas por la avanzada gubernamental, consolidando así un retroceso forzado de la Casa Rosada en su intento de vaciar organismos reguladores y de control.