Kicillof lanzó el programa Salud Escolar para garantizar controles médicos en la primaria

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes la presentación del programa “Salud Escolar” junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, una iniciativa que apunta a garantizar la vacunación, controles médicos y promoción de la salud en niños, niñas y adolescentes. El lanzamiento se enmarcó en la inauguración de la ampliación de la Escuela Primaria N°119 de Lisandro Olmos de La Plata junto al intendente Julio Alak y la directora del establecimiento, Mirta Rodríguez.

“Con este nuevo programa estamos dando un paso fundamental para que la salud y el cuidado sean un derecho universal para todos los bonaerenses”, afirmó Kicillof. Y agregó: “En un contexto en el que el Gobierno nacional desfinancia la salud pública, en la Provincia queremos que los pibes y pibas de la primaria tengan su examen de salud y formación en prevención en cada escuela del sistema público”.En esta primera etapa, el plan abarca 24 municipios y prevé la evaluación integral de la salud de 166.000 alumnos de primer grado. Incluye vacunación y control de esquemas, revisión bucal, examen visual y chequeo integral por profesionales. Las familias recibirán un certificado con el detalle de la evaluación de cada niño. “Este es un programa indispensable que nos permite llegar a tiempo para prevenir y garantizar acceso a salud de calidad”, destacó Kreplak, quien anticipó que se trabajará para extenderlo a los 135 municipios.La jornada incluyó la inauguración del nuevo edificio anexo de la Escuela Primaria Nº119, que demandó una inversión de $476 millones y sumó cuatro aulas para más de 250 estudiantes. El proyecto contempla una segunda etapa con otros cuatro salones. “En cada municipio que recorremos, las comunidades escolares piden más escuelas e inversión. Por eso seguimos con el plan de infraestructura más importante de los últimos tiempos: ya inauguramos 288 nuevos edificios escolares”, subrayó el Gobernador.Sileoni advirtió que “el presupuesto 2026 que presentó el Gobierno nacional deroga la responsabilidad del Estado de financiar el sistema educativo y resigna la meta de llegar al 6% del PBI”. Y remarcó: “Mientras el Estado nacional te abandona, el bonaerense te cobija: seguimos construyendo escuelas, distribuyendo libros y cumpliendo los sueños de las pibas y pibes”.Alak, por su parte, definió la jornada como “un acto de reafirmación de la educación pública, gratuita y de calidad, un valor histórico que a menudo se pone en riesgo por dirigentes que desconocen nuestra historia y cultura”.Del acto participaron, entre otros, la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; y autoridades provinciales y sindicales.