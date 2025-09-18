23.09.2025 / INTERPELACIÓN

La oposición presiona para activar una moción de censura contra Francos por frenar la emergencia en Discapacidad

A través de una serie de proyectos, un puñado de legisladores busca citar al jefe de Ministros e impulsar una moción de censura luego de que Nación suspendiera la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta que se definan las partidas presupuestarias. El debate podría activarse en las próximas 48 horas.




La Cámara de Diputados dio lugar el lunes un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de activar el instrumento de moción de censura, luego de que el Gobierno anulara la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, aprobada por amplia mayoría tras el veto presidencial, prevé financiamiento para pensiones no contributivas, actualización de aranceles y apoyo a prestadores, pero quedó en pausa hasta que el Congreso establezca su fuente de financiamiento.

En este marco, diputados de Unión por la Patria presentaron una moción de censura contra Francos por el incumplimiento de la ley recientemente ratificada por la Cámara Alta. Los legisladores acusan al jefe de Gabinete de "incumplimiento de deberes" de funcionario público y advierten que, mediante el instrumento de moción, podrían desplazarlo de su cargo con un número suficiente de votos. 

Ahí, UxP convino citar al jefe de ministros para "ser interpelado de conformidad" luego de "'suspender’ la ejecución de la Ley N° 27.793 de emergencia nacional en materia de discapacidad, incumpliendo sus deberes de funcionario público, avasallando las facultades del Congreso y atentando contra la división de poderes que se encuentra en la base de nuestro sistema constitucional”.



En paralelo, el bloque de Miguel Ángel Pichetto también presentó un proyecto redactado por el diputado Oscar Agost Carreño, donde se denuncia la “nulidad e ilegalidad” del decreto emitido el lunes por el Gobierno. “El Jefe de Gabinete debe inexorablemente cumplir con la Constitución sin más trámites. Si no lo hace, se genera un conflicto de poderes”, señaló el legislador, que además acusó al Ejecutivo de “desoír las leyes sancionadas recientemente por el Congreso”.



Por su parte, diputados del bloque Coherencia, integrado por Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, dos figuras que se desligaron de La Libertad Avanza, presentaron su propia iniciativa: “El bloque Coherencia buscará la moción de censura para el Jefe de Gabinete por sus graves y sucesivas irregularidades en el manejo de su función”. En el documento, se destaca que la "conducta del Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Francos, ha puesto en crisis la división de poderes y el respeto a la ley”.

“Sin embargo, el actual gobierno continúa gobernando sin presupuesto aprobado, prorrogando el de 2023 y reasignando recursos a discreción, como ocurrió con el Decreto 656/2024 que destinó cien mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado sin debate legislativo”, denuncia el texto. Asimismo, menciona hechos de “inusitada gravedad política”, como la difusión de audios "que revelarían presuntos actos de corrupción", e "involucrarían a Karina Milei, Eduardo ‘Lule’ Menem y Martín Menem". 

Lo más leído

1

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

2

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

3

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria

4

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

5

"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados

Más notas de este tema

Diputados pretende avanzar con el proyecto que limita los DNU y las investigaciones que salpican a los Milei

23/09/2025 - REUNIÓN DE COMISIONES

Diputados pretende avanzar con el proyecto que limita los DNU y las investigaciones que salpican a los Milei

El Senado prepara un nuevo revés a Milei contra los vetos a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario

22/09/2025 - Congreso

El Senado prepara un nuevo revés a Milei contra los vetos a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario

Hay quórum: el Senado se encamina a voltear el veto de Milei a la ley de ATN

18/09/2025 - DEBATE

Hay quórum: el Senado se encamina a voltear el veto de Milei a la ley de ATN

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.