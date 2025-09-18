La oposición presiona para activar una moción de censura contra Francos por frenar la emergencia en Discapacidad

A través de una serie de proyectos, un puñado de legisladores busca citar al jefe de Ministros e impulsar una moción de censura luego de que Nación suspendiera la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta que se definan las partidas presupuestarias. El debate podría activarse en las próximas 48 horas.
El Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió, con 2/3 de los votos. Senadores de UxP (@Senadores_UxP) September 23, 2025
Milei promulga la ley, pero no la aplica.
Desde @Senadores_UxP y @Diputados_UxP vamos a avanzar en la solicitud de moción de censura al Jefe de Gabinete. pic.twitter.com/ZaA3M08QK3
EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHO Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025
Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.
👉🏼 Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
👉🏼 Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.
👉🏼 Por no reasignar pic.twitter.com/FoPFUI3Nue
El bloque Coherencia buscará la moción de censura para el Jefe de Gabinete por sus graves y sucesivas irregularidades en el manejo de su función 👇🏻 pic.twitter.com/Xjovi6z3Rx Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 22, 2025
