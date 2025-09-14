Milei consiguió su foto con Trump en EEUU y un fuerte respaldo de cara a las elecciones

Tras posponer su viaje el domingo pasado y en medio de los anuncios del Gobierno de quitar retenciones al agro y así obtener divisas para afrontar la crisis cambiaria, el Presidente mantuvo una reunión bilateral con su par estadounidense. Mientras espera cerrar un préstamo del Tesoro de EEUU al BCRA para pagar deuda.
El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional. Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2025
"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder pic.twitter.com/C53ilTKtBi
1
"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad
3
El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria
4
Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%