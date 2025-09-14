Milei consiguió su foto con Trump en EEUU y un fuerte respaldo de cara a las elecciones

El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.



El presidente Javier Milei se reunió este martes con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York y recibió el respaldo del mandatario republicano para las próximas elecciones.“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo de manera contundente Trump a través de su red Truth Social.En la misma línea, precisó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”."Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", sentenció sobre la gestión de Alberto Fernández.Por último, destacó la buena relación con la Argentina y manifestó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta. "Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito", expresó.El mensaje fue replicado por Milei en su cuenta de X, donde le agradeció "por su gran amistad y este gesto extraordinario". La Oficina del Presidente compartió en la misma red social una serie de fotos del encuentro donde, en una de ellas, puede verse impreso la publicación realizada por el republicano en Truth Social.