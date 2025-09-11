Milei viaja a Paraguay para participar de la CPAC luego de la transmisión de la cadena nacional

El presidente Javier Milei adelantó para este mismo lunes por la noche su viaje a Paraguay, hasta donde irá para participar de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) y mantener un encuentro con su par de ese país, Santiago Peña. A su regreso, se sacará una foto con los principales candidatos de La Libertad Avanza de todas las provincias.El vuelo despegará cerca de las 23:00, poco después de que se transmita la cadena nacional en la que el líder libertario presentará el Presupuesto 2026, el cual se grabó por la tarde en el Salón Blanco de Balcarce 50.Al día siguiente, desde las 10:00 brindará sus palabras en la apertura de la CPAC y a las 12:30 mantendrá el encuentro privado con Peña, con quien posteriormente almorzará, también a solas.A las 18:30, el Presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1500 jóvenes.El miércoles, a 10:15, Milei se trasladará hasta el Congreso del país vecino para exponer en una sesión de honor a la que se convocó con motivo de su visita de Estado. Allí estarán tanto legisladores como miembros de la Corte Suprema de Justicia.Originalmente, el jefe de Estado tenía previsto viajar recién mañana al mediodía y regresar el miércoles, pero optó por mover toda la agenda.La CPAC se realizará en el Hotel Sheraton de la capital paraguaya y contará también con la asistencia de importantes funcionarios de Peña, entre los cuales están sus ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.También participarán el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el embajador de esa nación en los Estados Unidos, Gustavo Leite, además del enviado de Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell.De acuerdo con el cronograma de la organización, Milei será uno de los oradores principales de la jornada junto con el presidente de Paraguay.