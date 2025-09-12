16.09.2025 / Política

Milei se reunió con Santiago Peña en Paraguay tra su disertación en la CPAC

Durante el intercambio que incluyó un almuerzo estuvo presente la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien integró la reducida comitiva que protagoniza el viaje exprés.




El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con su par de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio de López, la casa de Gobierno ubicada en Asunción.

Tras su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebra en el país vecino, el mandatario concretó un nuevo encuentro con su par, de los pocos jefes de Estado afines a su ideología en la región.

La sintonía entre Milei y Peña no es novedad. No solo se entrevistaron en más de una oportunidad sino que el paraguayo fue el primero de los jefes de Estado latinoamericano que viajó oficialmente a la Argentina reunirse con el libertario a días de asumir.

Esta mañana, el libertario, durante su discurso en la conferencia conservadora, planteó que Paraguay “es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”, y destacó que “desde hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado”. 

La realidad del bloque regional del Mercosur formó parte del extenso temario en común entre ambos mandatarios.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el Presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP) a las 18.15.

En agenda, para el miércoles a las 10:15, se trasladará hasta el Congreso del país vecino para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.

