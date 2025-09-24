Otermín sobre el endeudamiento con EEUU: Cuando el mercado reacciona bien es porque las cosas le van mal a la gente

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, advirtió sobre la crisis política y económica que atraviesa el país y cuestionó el rumbo de Javier Milei tras las últimas elecciones. “Este gobierno hace de la mentira su modo de transitar el mundo. Cuando el mercado reacciona bien es porque las cosas le van mal a la gente”, aseguró en declaraciones a Página/12.
Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso
El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria
Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%