24.09.2025 / LOMAS DE ZAMORA

Otermín sobre el endeudamiento con EEUU: Cuando el mercado reacciona bien es porque las cosas le van mal a la gente

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, advirtió sobre la crisis política y económica que atraviesa el país y cuestionó el rumbo de Javier Milei tras las últimas elecciones. “Este gobierno hace de la mentira su modo de transitar el mundo. Cuando el mercado reacciona bien es porque las cosas le van mal a la gente”, aseguró en declaraciones a Página/12.




El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, resaltó que en su distrito el peronismo logró un triunfo de 30 puntos y el 56 por ciento de los votos gracias al concepto de “gobierno de la comunidad”, que se presenta como contracara del individualismo que impulsa la Casa Rosada. “El rechazo a Milei fue enorme, y también el respaldo a Axel Kicillof y a muchos intendentes”, subrayó.

El jefe comunal señaló que el principal desafío a futuro es el sobreendeudamiento con el FMI, al que calificó como “un problema que debería ser más del Fondo que de la Argentina”. Además, recordó la contradicción de Milei al criticar en campaña a Luis Caputo y luego designarlo ministro de Economía: “Evidentemente hubo una conversación en la que se definió la continuidad de esa deuda”.

De cara a 2027, llamó a fortalecer la unidad del peronismo para constituirse en alternativa y valoró la gestión de Axel Kicillof, a quien destacó como “un gobernador que está en los temas, recorre los distritos y acompaña con inversión en salud, educación y seguridad, mientras la Nación desertó de sus responsabilidades”.

Por último, remarcó la importancia del trabajo territorial y la cercanía con la gente: “Nosotros hablamos de la idea de comunidad, de escuchar y poner la cara. No todo tiene que ser para la militancia, hay más vecinos que militantes. Gobernar bien es laburar mucho, no hacer marketing de redes”.

