Otermín sobre el endeudamiento con EEUU: Cuando el mercado reacciona bien es porque las cosas le van mal a la gente

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, resaltó que en su distrito el peronismo logró un triunfo de 30 puntos y el 56 por ciento de los votos gracias al concepto de “gobierno de la comunidad”, que se presenta como contracara del individualismo que impulsa la Casa Rosada. “El rechazo a Milei fue enorme, y también el respaldo a Axel Kicillof y a muchos intendentes”, subrayó.

De cara a 2027, llamó a fortalecer la unidad del peronismo para constituirse en alternativa y valoró la gestión de Axel Kicillof, a quien destacó como “un gobernador que está en los temas, recorre los distritos y acompaña con inversión en salud, educación y seguridad, mientras la Nación desertó de sus responsabilidades”.Por último, remarcó la importancia del trabajo territorial y la cercanía con la gente: “Nosotros hablamos de la idea de comunidad, de escuchar y poner la cara. No todo tiene que ser para la militancia, hay más vecinos que militantes. Gobernar bien es laburar mucho, no hacer marketing de redes”.