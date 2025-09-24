24.09.2025 / POLÉMICA

Corrupción en ANDIS: los Lilitos frenan la citación a Karina porque dicen que no sabe "comunicarse

En la Cámara de Diputados, la oposición consiguió dictamen de mayoría para citar a Karina Milei y a Mario Lugones por el caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, la Coalición Cívica se diferenció y rechazó la convocatoria a la secretaria general de la Presidencia.






El jefe del bloque lilito, Juan Manuel López, argumentó que Karina Milei “se comunica con mucha dificultad” y advirtió que podría “autoincriminarse” si se la obliga a dar explicaciones en un informe verbal ante el plenario. “Vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada y ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución nacional”, sostuvo.

Según detalló LPO, el proyecto unificado de Unión por la Patria, el sector de Miguel Pichetto, Facundo Manes, la izquierda y Marcela Pagano reunió 41 firmas a favor, contra 12 rechazos libertarios. La Coalición Cívica presentó un texto propio y la diputada tucumana Paula Omodeo otro alternativo, lo que refleja la dispersión opositora frente al escándalo.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud y Acción Social, que fue emplazado la semana pasada luego de que el oficialismo intentara bloquear el tratamiento. El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, había frenado el expediente, y Martín Menem había definido a Constitucionales como cabecera para dilatar el avance.

Desde el massismo, la diputada Sabrina Selva recordó que los pedidos de informe escritos “siempre quedaron sin respuesta” y defendió la citación directa: “No encontramos otra herramienta más idónea que un informe verbal”. La legisladora también leyó pasajes de los audios de Diego Spagnuolo, cuya filtración detonó el escándalo, y remarcó que “nadie niega la veracidad” de su contenido.

