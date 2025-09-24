Corrupción en ANDIS: los Lilitos frenan la citación a Karina porque dicen que no sabe "comunicarse

El jefe del bloque lilito, Juan Manuel López, argumentó que Karina Milei “se comunica con mucha dificultad” y advirtió que podría “autoincriminarse” si se la obliga a dar explicaciones en un informe verbal ante el plenario. “Vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada y ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución nacional”, sostuvo.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud y Acción Social, que fue emplazado la semana pasada luego de que el oficialismo intentara bloquear el tratamiento. El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, había frenado el expediente, y Martín Menem había definido a Constitucionales como cabecera para dilatar el avance.Desde el massismo, la diputada Sabrina Selva recordó que los pedidos de informe escritos “siempre quedaron sin respuesta” y defendió la citación directa: “No encontramos otra herramienta más idónea que un informe verbal”. La legisladora también leyó pasajes de los audios de Diego Spagnuolo, cuya filtración detonó el escándalo, y remarcó que “nadie niega la veracidad” de su contenido.