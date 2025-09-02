24.09.2025 / PARO TÉCNICO

Maquinistas reducen la velocidad de los trenes en el AMBA en reclamo por mejoras salariales y laborales

La Fraternidad implementa hoy una medida de fuerza que afecta a todas las líneas metropolitanas, con formaciones circulando a paso lento. Los gremialistas exigen avances en paritarias y mejores condiciones de trabajo.



Los maquinistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciaron este miércoles una reducción de velocidad en todas las líneas del AMBA, provocando demoras y cancelaciones en los ramales Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Según el gremio La Fraternidad, la medida se tomó debido a la falta de respuestas a reclamos salariales y laborales.

Desde el sindicato explicaron que los motivos incluyen “la falta de una propuesta superadora en paritarias", la deficiencia del servicio de la ART, considerados “deplorable e insuficiente”, y los bajos ingresos provocados por acuerdos inconsultos. Además, cuestionaron la organización de los itinerarios, calificada como “un desastre y sin apertura a sugerencias”.

“El objetivo es que las autoridades tomen nota de que estamos reclamando condiciones laborales dignas y un salario acorde. Sin una respuesta concreta, estas medidas se van a repetir”, advirtieron desde La Fraternidad. La protesta se extenderá durante toda la jornada, con formaciones circulando a 30 kilómetros por hora, casi a paso de hombre.

La lentitud en el tránsito de los trenes genera acumulación de pasajeros en los andenes y largas esperas, especialmente durante las horas pico. Hasta el momento, Trenes Argentinos no se pronunció oficialmente sobre la medida, mientras que la Secretaría de Transporte sigue de cerca la situación, aunque todavía no convocó a una mesa de negociación.

