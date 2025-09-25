Por su programa de ajuste, Bessent otorgó un premio a Milei en el marco de las negociaciones con Estados Unidos

El coqueteo entre ambas gestiones es cada vez más explícito y se reevidenció a través del premio que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, le otorgó a Javier Milei durante un evento en Manhattan. En plena negociación por un swap de u$s20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central, el funcionario norteamericano entregó al presidente argentino el Global Citizen Award 2025, una distinción por las reformas económicas que ejecutó su administración.“Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent, a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre”, expresó Milei en su discurso, que finalizará una semana de agasajo en el país de su ídolo Donald Trump, tras obtener la "bendición" de este último de cara a las elecciones y de que varios organismos multilaterales liberaran préstamos al Gobierno para sortear la desestabilización del sistema cambiario.El mandatario aprovechó la ceremonia para remarcar las medidas de ajuste de su gestión. “Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Sabemos que estamos en el camino correcto”, sostuvo, antes de citar a Trump como ejemplo: “Lo que hizo prósperas a todas las naciones prósperas es hacer lo correcto, por más incómodo que sea. Esto es algo que mi amigo Donald Trump tiene más claro que nadie”, elogió.La gala del Atlantic Council reunió a líderes de peso como el presidente francés Emmanuel Macron, el titular de la FIFA Gianni Infantino y el CEO de BlackRock, Laurence D. Fink. Milei estuvo acompañado por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, la secretaria general Karina Milei y el embajador en Washington, Alec Oxenford.Bessent, pieza clave en el respaldo financiero que busca el Gobierno, se mostró junto a Milei en varias instancias del encuentro, en el que se destacó también el apoyo de Donald Trump a las reformas en curso. Según fuentes oficiales, el acuerdo de swap que se negocia con el Tesoro norteamericano apunta a inyectar u$s20.000 millones en distintos programas de asistencia financiera.En el tramo final de su exposición, el presidente argentino volvió sobre la política interna de Estados Unidos y repudió “el cobarde asesinato de Charlie Kirk”, referente de ultraderecha atacado en Utah. “Están dispuestos a todo con tal de imponer sus ideas criminales, por eso hoy más que nunca es necesario enfrentarlos con el coraje y determinación que su administración está demostrando”, concluyó Milei.