La gira de Milei en Estados Unidos cierra con una visita a Netanyahu, tras sus polémicas palabras en la ONU

. El líder argentino buscará reforzar la alianza estratégica con Israel y abordar la situación en Medio Oriente, incluyendo la liberación de rehenes argentinos en Gaza.La comitiva presidencial se desplazó por la mañana al cementerio Montefiore, en Queens, para visitar la tumba del rabino Menachem Mendl Schneerson, líder del movimiento jasídico Lubavitch. Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Defensa Luis Petri y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.El encuentro con Netanyahu está previsto para las 15:30 (hora local), a un día de que el premier israelí amenazara con denunciar a los líderes mundiales que reconocieron al Estado palestino. “Diré nuestra verdad: la verdad sobre los ciudadanos de Israel", anticipó el líder sionista antes de viajar a Nueva York. Una vez en el escenario, arremetió:Luego de la reunión bilateral, Milei participará en la entrega del Premio B’nai B’rith, organizado por la ONG más antigua y numerosa de la comunidad judía mundial, que promueve la unidad judía y la defensa de Israel. Posteriormente, mantendrá un encuentro con Donald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, y Claudio Epelman, director del Congreso Judío Latinoamericano.La visita a Netanyahu representa la segunda bilateral del presidente en el marco de la Asamblea General de la ONU, tras su reunión con Donald Trump, donde se ratificó la alianza política y económica con Estados Unidos, incluido la negociación de un swap de apoyo financiero por US$20.000 millones. Milei continúa consolidando su alineamiento internacional con ambos países, en medio de cuestionamientos globales por los permanentes ataques israelíes sobre la Franja de Gaza.