25.09.2025 / Política

En plena crisis y tras el salvataje de Trump, Milei cantará en el Movistar Arena para la presentación de su libro

El Presidente planea para el próximo 6 de octubre interpretar covers de canciones con mensajes políticos en el Movistar Arena, el cual tiene capacidad para 15.000 espectadores. Todos los detalles del mega show.