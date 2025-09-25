25.09.2025 / ESTADOS UNIDOS

Milei sigue de gira: se reunió con el rabino Jacobson en EEUU



En pleno salvataje por Estados Unidos, el presidente difundió su encuentro con Yosef Yitzchak Jacobson, referente de Jabad-Lubavitch. el gesto buscó reforzar su anclaje simbólico con el universo jasídico.




El presidente Javier Milei incorporó una escala espiritual a su agenda en eeuu y se fotografió con el rabino Yosef Yitzchak (yy) Jacobson. La escena apareció en su cuenta de Instagram, donde el mandatario suele combinar épica personal, símbolos religiosos y mensajes a su base más fiel.

El registro exhibe cercanía y guiños a la liturgia jasídica que Milei reivindica desde la campaña. La apuesta comunicacional es transparente: en medio de la crisis social y económica, el presidente insiste en una narrativa de fe, destino y convicción para sostener el ánimo de los propios.

La señal hacia Jabad-Lubavitch no es nueva, pero cobra relieve en este tramo de gestión por su potencia simbólica. Milei elige mostrarse arropado por referentes espirituales mientras redobla su discurso de reformas “a fondo”, aun con salarios golpeados y consumo en caída.



En clave política, la foto opera como cobertura: suma conversación en redes, desplaza el foco del ajuste y ratifica el perfil de un líder que busca inspiración fuera del plexo institucional. La tensión entre mística presidencial y urgencias de la calle, sin embargo, sigue ahí, interpelando a un gobierno que promete resultados que no llegan.
