19.09.2025 / RECHAZO

Caso $LIBRA: el juez Martínez De Giorgi se negó a investigar la causa

El magistrado rechazó asumir el expediente que involucra a Javier y Karina Milei y sostuvo que la Cámara Federal debe definir si los casos deben unificarse o seguir separados. La investigación continuará a cargo de la fiscalía de Eduardo Taiano.




El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi se negó a asumir la investigación del caso $LIBRA, que tiene entre los imputados al presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. El magistrado sostuvo que “hasta tanto tal situación no sea revertida a partir de una nueva intervención de la Alzada que fije una postura contraria a la ya establecida, no corresponde aceptar la competencia atribuida”.

Martínez De Giorgi coincidió con la idea de que la causa $LIBRA podría tramitarse junto a otra denuncia en su juzgado por supuestas dádivas vinculadas a Karina Milei. Sin embargo, recordó que la Cámara Federal había dispuesto que ambas investigaciones se tramiten por separado, por lo que ahora será ese Tribunal quien deba resolver cualquier cambio de criterio.

La decisión del juez se produjo tras una intervención de Ariel Lijo, subrogante del juzgado de María Servini, quien había declarado la incompetencia para continuar con la investigación contra Milei y derivó la causa a Martínez De Giorgi por “conexidad”. Ambos jueces coincidieron en que tramitar los casos juntos permitiría “evitar un dispendio jurisdiccional en detrimento de una pronta y mejor administración de Justicia".

En la causa $LIBRA se investiga el lanzamiento de la criptomoneda promovida por Milei, quien publicó en X: “¡La Argentina liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y empredimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina". 

Por su parte, la denuncia que ya tenía Martínez De Giorgi fue presentada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro y apunta a determinar si Karina Milei, como secretaria general de la Presidencia, incurrió en delitos vinculados a dádivas. Ambas investigaciones están delegadas en la fiscalía de Eduardo Taiano.

Mientras tanto, la comisión investigadora de Diputados citó a Karina Milei para los días 23 o 30 de septiembre, sin embargo, no asistirá con motivo de su viaje a Estados Unidos. Por tanto, la opción que quedaría sería brindar testimonio en la Casa Rosada, o proponer otra fecha dentro de la primera semana de octubre. 

