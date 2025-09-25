25.09.2025 / ECONOMÍA

Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025



El Indec informó que la pobreza se ubicó en 31,6% de las personas y 24,1% de los hogares; la indigencia llegó a 6,9% de las personas y 5,6% de los hogares, con descensos frente a fines de 2024.




El nuevo cuadro social que publica el indec marca un retroceso de la pobreza respecto del segundo semestre de 2024. En la medición por personas, el indicador se ubicó en 31,6%, mientras que por hogares quedó en 24,1%. Son números que describen una mejora estadística, aunque todavía muestran a casi uno de cada tres argentinos por debajo de la línea.

Dentro del universo de la pobreza, la indigencia alcanzó a 6,9% de las personas y a 5,6% de los hogares. También se observó una baja intersemestral. Este dato confirma que el costo de la canasta básica alimentaria continúa condicionando con dureza a los sectores de menores ingresos, especialmente en grandes aglomerados urbanos.

En términos de variación, la pobreza descendió 6,5 puntos entre personas y 4,5 puntos entre hogares frente al cierre de 2024; la indigencia cayó 1,3 puntos entre personas y 0,8 puntos entre hogares. El descenso convive con disparidades regionales y con salarios que corren detrás de precios esenciales, por lo que el alivio no alcanza por igual a todas las familias trabajadoras.

El dato ordena el debate: sin una política nacional activa para recomponer ingresos y contener tarifas y alimentos, el esfuerzo de provincias y municipios resulta clave para sostener la mejora. La evolución de empleo registrado, paritarias y transferencias sociales en los próximos meses dirá si la tendencia se consolida o si vuelve a tensionarse la situación en los barrios.

Lo más leído

1

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

2

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

3

Encuesta: Fuerza Patria le saca 6 puntos a LLA hacia octubre y se desploma la imagen de los Milei

4

Cristina fulminó a Milei por la escalada del dólar: Acá la única banda es la del carry trade

5

En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno confirmó un posible préstamo del Tesoro de Estados Unidos

Más notas de este tema

La montaña de deuda que acumula Milei: FMI, Banco Mundial, BID, CAF y el Tesoro de EEUU

25/09/2025 - POLÉMICA

La montaña de deuda que acumula Milei: FMI, Banco Mundial, BID, CAF y el Tesoro de EEUU

Mientras Milei celebra en Nueva York, la oposición amenaza con desconocer la deuda con EEUU y tomar la comisión de Presupuesto

25/09/2025 - POLÉMICA

Mientras Milei celebra en Nueva York, la oposición amenaza con desconocer la deuda con EEUU y tomar la comisión de Presupuesto

Dura expectativa: la élite financiera advierte que el salvataje del Tesoro de USA no evita la devaluación

25/09/2025 - POLÉMICA

Dura expectativa: la élite financiera advierte que el salvataje del Tesoro de USA no evita la devaluación

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.