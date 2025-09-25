Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025

El nuevo cuadro social que publica el indec marca un retroceso de la pobreza respecto del segundo semestre de 2024. En la medición por personas, el indicador se ubicó en 31,6%, mientras que por hogares quedó en 24,1%. Son números que describen una mejora estadística, aunque todavía muestran a casi uno de cada tres argentinos por debajo de la línea.

En términos de variación, la pobreza descendió 6,5 puntos entre personas y 4,5 puntos entre hogares frente al cierre de 2024; la indigencia cayó 1,3 puntos entre personas y 0,8 puntos entre hogares. El descenso convive con disparidades regionales y con salarios que corren detrás de precios esenciales, por lo que el alivio no alcanza por igual a todas las familias trabajadoras.El dato ordena el debate: sin una política nacional activa para recomponer ingresos y contener tarifas y alimentos, el esfuerzo de provincias y municipios resulta clave para sostener la mejora. La evolución de empleo registrado, paritarias y transferencias sociales en los próximos meses dirá si la tendencia se consolida o si vuelve a tensionarse la situación en los barrios.