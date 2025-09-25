La montaña de deuda que acumula Milei: FMI, Banco Mundial, BID, CAF y el Tesoro de EEUU

La deuda que acumula la gestión de Milei es gigantesca. Del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno gestiona u$s20.000 millones durante marzo y abril de 2025. Ese refuerzo financiero se convierte en el primer pilar del endeudamiento del año y funciona como base para la estrategia económica oficial.

La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) suma en junio de 2025 un crédito por u$s300 millones, destinado casi en su totalidad a la Tarjeta Alimentar. El dato expone que el financiamiento externo también cubre gastos esenciales del tejido social.En julio, el Banco Interamericano de Desarrollo cierra un paquete por u$s10.000 millones, de los cuales Argentina prevé recibir u$s3.900 millones antes de las elecciones. Y el 22 de septiembre se anuncia desde el Tesoro de Estados Unidos un apoyo adicional por u$s20.000 millones “destinado a estabilizar el tipo de cambio”. Con todos estos componentes, el total trepa a u$s42.300 millones y consolida una matriz financiera que condiciona la economía y la vida cotidiana de las y los argentinos.