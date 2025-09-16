24.09.2025 / Política

Milei brindará su discurso ante la ONU tras llevarse el apoyo de EEUU: cuáles serán los ejes de su mensaje

El mensaje del Presidente ante la Asamblea General está previsto para las 12:45 y se extenderá por 15 minutos, el tiempo asignado para todos los mandatarios.




El presidente Javier Milei dará este miércoles su discurso en la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) luego de haber obtenido el respaldo de su par estadounidense, Donald Trump, en la reunión que mantuvieron ayer en la sede del organismo multilateral en la ciudad de Nueva York.

El mensaje de Milei está previsto para las 12:45 y se extenderá por 15 minutos, el tiempo asignado para todos los mandatarios.

La ratificación del estrecho vínculo de la Argentina con los Estados unidos e Israel formaría parte del contenido del discurso de Milei, como también la cuestión Malvinas y la defensa de su plan económico en sus casi dos años de gestión, deslizaron fuentes de Presidencia en la previa.

El año pasado, en su primera exposición en la ONU, Milei dio duro discurso en el que acusó a las Naciones Unidas de estar integrada por "burócratas" que promueven "una agenda de corte socialista" y de haber abandonado sus principios fundacionales para transformarse en "un leviatán de múltiples tentáculos".

La Asamblea General de la ONU es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales y se lleva a cabo de septiembre a diciembre de cada año para abordar todos los temas de la agenda.

La Asamblea General comienza con un período de sesiones conocidas como "Debate general", en las que líderes mundiales pronuncian discursos en los que exponen sus posicionamientos y prioridades.

Luego de su discurso, por la noche del miércoles Milei asistirá a la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, último día de actividades del Presidente en suelo neoyorquino, se encontrará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Su regreso a Buenos Aires, junto a la comitiva de funcionarios que lo acompaña, está previsto para el viernes por la mañana.

Lo más leído

1

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

2

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria

3

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

4

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

5

Cristina fulminó a Milei por la escalada del dólar: Acá la única banda es la del carry trade

Más notas de este tema

Estados Unidos confirmó que negocia con la Argentina un swap de USD 20 mil millones y la compra de bonos

24/09/2025 - Internacional

Estados Unidos confirmó que negocia con la Argentina un swap de USD 20 mil millones y la compra de bonos

Milei consiguió su foto con Trump en EEUU y un fuerte respaldo de cara a las elecciones

23/09/2025 - Política

Milei consiguió su foto con Trump en EEUU y un fuerte respaldo de cara a las elecciones

Milei se reunió con Santiago Peña en Paraguay tra su disertación en la CPAC

16/09/2025 - Política

Milei se reunió con Santiago Peña en Paraguay tra su disertación en la CPAC

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.