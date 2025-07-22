"No me gustó": Espert criticó las retenciones cero del Gobierno

En medio de las quejas de productores por los tres días de retenciones cero que le permitió un negocio millonario a las principales exportadoras del país, el diputado nacional por LLA, José Luis Espert, se sumó a las críticas y reveló que él tampoco pudo beneficiarse de la medida."Entiendo el enojo. ¿Me gustó? No, no me gustó. Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26%", manifestó Espert en diálogo con Radio Mitre.De esta manera, el diputado se convirtió en el primer candidato nacional del partido de los Milei que cuestiona esta iniciativa de Casa Rosada. Pese a eso, defendió la gestión: "Este es un gobierno por primera vez que en 30 años que reduce las retenciones. Hoy son 7 puntos menores de las que teníamos cuando asumió Milei".El legislador plantéo separar "el enojo" de los productores por no haber vendido la soja con retenciones cero de la "decisión estratégica" del Gobierno que le va a poner fin a las retenciones a las exportaciones. "Es ridículo cobrarle un impuesto a un sector que genera divisas al país", concluyó.En este contexto, el libertario visitará este fin de semana la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, una región productora de trigo, maíz y girasol, donde tendrán una agenda centrada en la producción del campo y el diálogo con vecinos. La incógnita es cómo será recibid en medio del descontento del sector agropecuario. De hecho, el encuentro principal será el sábado al mediodía en el salón de eventos de la Sociedad Rural, un ente que puso dudas en torno a los beneficios que dio la baja de retenciones a los productores.