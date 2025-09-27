"No es cierto que no se beneficiaron": Caputo desmintió a los productores tras las críticas por las retenciones cero

El ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió a los productores que criticaron el fin de la política de retenciones cero, que apenas duró dos días luego de completarse el cupo de USD 7.000 millones que fijó el Ejecutivo."No es cierto que no se beneficiaron los productores, tienen el precio mas alto de la soja en los ultimos 25 años y han capitalizado el 60% de la baja de las retenciones", afirmó el funcionario en una entrevista en TN y sumó: "Tampoco es que está todo el mundo protestando. Se exagera mucho el tema".Caputo señaló que el precio subió un 17% respecto al viernes pasado y sostuvo así que "el campo sigue siendo para nosotros una prioridad"."Siempre dijimos que las retenciones eran una prioridad. Son tantas las cosas que se han hecho para el campo... siguen siendo una prioridad. Cuando tengamos espacio fiscal, van a ser los primeros”, aseguró.Según Caputo, el entendimiento alcanzado con Washington con el Tesoro y la baja de retenciones tuvieron efectos directos en los mercados financieros. “Lo que influyó en la baja del dólar y el riesgo país fue el acuerdo con Estados Unidos y la baja de retenciones. La combinación de las dos cosas permitió la mejora de los indicadores”, sostuvo.A su vez, apuntó a que había un trasfondo político en la volatilidad financiera: “El mercado veía con mucha preocupación que había un ataque político que estaba por primera vez rindiendo sus frutos en lo financiero y previo a las elecciones al mercado le da temor”.