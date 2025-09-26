26.09.2025 / ECONOMÍA

Bajó y subió retenciones en 72 horas y se endeudó al 700% anual en dólares": el duro analisis de Lousteau sobre Milei


El senador y titular de la UCR cargó contra el Presidente por una maniobra que, según describió, benefició por tres días a grandes cerealeras, deterioró ingresos populares y se montó sobre información privilegiada.




El ex ministro de Economía Martín Lousteau, senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, cuestionó con dureza a Javier Milei por la “decisión intempestiva de bajar y subir las retenciones en 72 horas” y afirma que el Gobierno “se endeudó a una tasa anual de 700% en dólares”. En el plano político, resumi+o el rumbo oficialista con una sentencia filosa: “es el gobierno libertario mas loco del mundo”.

El candidato a diputado por Ciudadanos Unidos detalló el mecanismo que atribuye a la Casa Rosada: “primero  interviene subiendo y bajando impuestos por tres días para hacerse de dólares, para así intervenir el mercado cambiario y en el mercado a futuro”. A su juicio, la secuencia no solo exhibe contradicciones, también consolida un sesgo a favor de sectores concentrados.

Lousteau enlazó el giro económico con la línea exterior del Presidente: “va a la ONU y habla en contra de los organismos multilaterales, pero en abril le pidió plata al Fondo. Tercero, el Presidente dice que al Estado hay que desmantelarlo, pero acaba de pedirle plata a otro Estado. Ese es el tenor del gobierno libertario que tenemos”.

Sobre el esquema de retenciones por “solo tres días”, el senador tradujo el costo financiero con cifras: “si iban a vender los granos después de las elecciones y que adelantaron la liquidación un mes: el Gobierno pagó una tasa de 26% en dólares por 30 días. Esto, anualizado, es 700% en dólares”. Y añadió: “Esa es la tasa anual que pagaste para hacerte de los 7.000 millones de dólares 30 días antes. Repito: 700% en dólares. Para quienes entraron en este negocio, para poner números redondos, vendieron en 400 dólares lo que van a comprar en 300 dólares en 30 días. Esto lo hicieron en tres días”.

El dirigente radical advirtió, además, sobre posibles privilegios de mercado: “los 1.800 millones de dólares que el Gobierno deja de percibir, equivalentes a endeudarse al 700% anual en dólares, se lo dieron a grupos muy pequeños en tres días”. Y completa el cuadro con acusaciones de trato preferencial: “está claro que hubo conversaciones previas… Eso también es información privilegiada”, afirmó, para rematar con una crítica social: “a la gente le bajaron los ingresos pero jamás le explicaron que sus ahorros se iban a pulverizar”.

Lo más leído

1

Encuesta: Fuerza Patria le saca 6 puntos a LLA hacia octubre y se desploma la imagen de los Milei

2

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

3

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

4

Cristina fulminó a Milei por la escalada del dólar: Acá la única banda es la del carry trade

5

Kicillof desmintió el supuesto impuestazo en billeteras virtuales y denunció que es una fake news de LLA

Más notas de este tema

El Riesgo País volvió a las cuatro cifras, los ADRs suben 5% pero caen los bonos

26/09/2025 - MERCADO CAMBIARIO

El Riesgo País volvió a las cuatro cifras, los ADRs suben 5% pero caen los bonos

La moneda verde toca pisos del mes y el Tesoro sale a comprar tras la ola del Agro

26/09/2025 - MERCADO CAMBIARIO

La moneda verde toca pisos del mes y el Tesoro sale a comprar tras la ola del Agro

¿Volvió el cepo?: el BCRA reinstaura la restricción cruzada y endurece la entrada para los ahorristas

26/09/2025 - POLÉMICA

¿Volvió el cepo?: el BCRA reinstaura la restricción cruzada y endurece la entrada para los ahorristas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.