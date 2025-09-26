Bajó y subió retenciones en 72 horas y se endeudó al 700% anual en dólares": el duro analisis de Lousteau sobre Milei

El ex ministro de Economía Martín Lousteau, senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, cuestionó con dureza a Javier Milei por la “decisión intempestiva de bajar y subir las retenciones en 72 horas” y afirma que el Gobierno “se endeudó a una tasa anual de 700% en dólares”. En el plano político, resumi+o el rumbo oficialista con una sentencia filosa: “es el gobierno libertario mas loco del mundo”.

Lousteau enlazó el giro económico con la línea exterior del Presidente: “va a la ONU y habla en contra de los organismos multilaterales, pero en abril le pidió plata al Fondo. Tercero, el Presidente dice que al Estado hay que desmantelarlo, pero acaba de pedirle plata a otro Estado. Ese es el tenor del gobierno libertario que tenemos”.Sobre el esquema de retenciones por “solo tres días”, el senador tradujo el costo financiero con cifras: “si iban a vender los granos después de las elecciones y que adelantaron la liquidación un mes: el Gobierno pagó una tasa de 26% en dólares por 30 días. Esto, anualizado, es 700% en dólares”. Y añadió: “Esa es la tasa anual que pagaste para hacerte de los 7.000 millones de dólares 30 días antes. Repito: 700% en dólares. Para quienes entraron en este negocio, para poner números redondos, vendieron en 400 dólares lo que van a comprar en 300 dólares en 30 días. Esto lo hicieron en tres días”.El dirigente radical advirtió, además, sobre posibles privilegios de mercado: “los 1.800 millones de dólares que el Gobierno deja de percibir, equivalentes a endeudarse al 700% anual en dólares, se lo dieron a grupos muy pequeños en tres días”. Y completa el cuadro con acusaciones de trato preferencial: “está claro que hubo conversaciones previas… Eso también es información privilegiada”, afirmó, para rematar con una crítica social: “a la gente le bajaron los ingresos pero jamás le explicaron que sus ahorros se iban a pulverizar”.