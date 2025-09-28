Martín Lousteau: Ojo porque hay un rescate a los financieros, pero no está habiendo un rescate a la gente"

El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau planteó que el salvataje del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina no representa un alivio para la sociedad y criticó el programa económico del presidente Javier Milei.“Ojo porque hay un rescate a los financieros, pero no está habiendo un rescate a la gente. ¿Le bajaron los precios por esto? ¿Le subió su salario? ¿Le bajaron las expensas? ¿Le bajó el alquiler? ¿Le bajó la luz? ¿El gas?”, cuestionó el senador en diálogo con Radio Rivadavia.El dirigente sostuvo que «una de cada ocho familias que tiene deuda con los mercados pagos de este mundo, es decir, con el circuito informal no bancario, no la está pudiendo pagar. ¿Para esa gente hubo alivio? No. Los cheques rechazados están otra vez en récord, igual que la morosidad de los créditos a las familias que se multiplicó por dos veces y media».“El rescate del Tesoro, ¿los rescata esos? No, solamente los va a rescatar en la medida que el gobierno reacomode el plan económico que no está funcionando y necesita hacer eso dialogando mejor”, advirtió.Para Lousteau, la Argentina “iba camino a una crisis" producto de la desesperación colectiva generada por la volatilidad del dólar y el incremento del riesgo país. “Lo hemos visto muchas, muchas veces, y se percibía que íbamos camino a una nueva crisis. Esto lo que eliminó o aplacó fue esa sensación. Es muy bienvenida”, destacó el legislador tras el anuncio del Scott Bessent.“Cuando los argentinos veíamos que el dólar subía, los bonos bajaban y que el riesgo país subía también, se generó una angustia por el futuro más cercano. Es mérito del presidente Milei haber construido esa relación con el presidente Trump, en donde hubo un rescate realmente a último momento”, destacó el opositor, y sumó: “Al Presidente lo agarraron de la solapa o del cuello del saco antes de que cayera del abismo. Como las crisis son muy malas y generan más pobreza y más desigualdad, es muy bueno evitarlas”.Asimismo, el senador señaló errores en el programa económico, pidió dejar de atrasar el tipo de cambio y cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar solo por tres días las retenciones a los granos. “La economía no está funcionando para la gente, no está creciendo y hay una gran pérdida de poder adquisitivo”, denunció.En ese sentido, Lousteau precisó: «El que tiene un trabajo en blanco registrado perdió poco y nada, pero el que tenía un trabajo en el sector público perdió el 15 o 16 por ciento. El que es un docente universitario perdió el 30 por ciento, es decir, 3 de cada 10 pesos de poder adquisitivo. Los jubilados perdieron 5 por ciento desde noviembre del 23, pero están 25 por ciento más abajo en poder adquisitivo que en el año 2016».El senador afirmó que la única manera de resolver el déficit fiscal es “gastando mejor” y eliminando lo que calificó como “gastos malos”. “El Gobierno corta los gastos malos en la misma cuantía que un gasto bueno. Después vemos descontrol en el modo de gestión, que lo vemos cuando hay evidencia de sobreprecios o de coimas”, explicó.“Hay otra manera de resolver el problema del déficit y tornarlo superávit que es lo que muchos gobernadores aplican en sus provincias: bajar el gasto con mayor inteligencia y con mayor capacidad de gestión”, destacó, y sumó: “Hay una manera de resolver el problema de la Argentina que es gestionando mejor el Estado. No veo que eso sea el camino que se está eligiendo”.Por último, el radical pidió que la administración libertaria modifique el plan económico, y retome el diálogo con los distintos actores políticos. “El Gobierno tiene que repensar cómo reconfigura el plan hablando con otros y no insultándolos, degradándolos, diciéndoles que no tienen razón, llamándolos mandriles”, afirmó, y añadió: “Esto da muestra de la urgencia y de la improvisación con lo cual terminó saliendo esto a esta altura del fin de semana pasado”.“Ojalá que haya diálogo porque creo que es la manera de corregir los problemas. Cuando fue la Ley Bases, el kirchnerismo dijo la voto en contra, yo rehíce todas las cosas que me parecían problemáticas, pero con propuestas. La reacción fue igual insulto para todos y no es lo mismo”, concluyó Lousteau.Seguinos