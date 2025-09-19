Tras el triple femicidio, Kicillof insistió: "Pido al Presidente que convoque urgentemente una mesa de trabajo federal

"Le pido al Presidente que convoque urgentemente a los gobernadores para tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es internacional pero afecta a todo el territorio de la Argentina”, insistió.

El gobernador Axel Kicillof alentó a hacer frente, de manera nacional y bajo la conducción del Gobierno de la Nación, la avanzada del narcotráfico en el territorio tras el triple femicidio de Florencio Varela, que dejó como víctimas a Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.Y explicó que, si bien "la banda tenía su epicentro en Capital Federal", dentro del barrio de Flores, "el narcotráfico es un hecho internacional que atraviesa fronteras, pero también, un hecho federal por naturaleza e interjurisdiccional por su desarrollo”.Durante la conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno bonaerense este lunes,Por eso, subrayó que “es absurdo pensar que se va a resolver sin el trabajo conjunto con la Justicia federal y las fuerzas federales”. En esa línea, enfatizó en que la estrategia transversal a todas las provincias del país debe estar "encabezada por el Presidente de la Nación”, dada la gravedad del problema, acompañada de "inversión en medios, en tecnología, en agentes y en equipamiento”.En este marco, reparó especialmente en el crecimiento del narcotráfico como consecuencia directa de la falta de políticas públicas y la ausencia del Estado en los territorios más vulnerables. “Cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas y su futuro se desdibuja, crece el narcotráfico. Por eso necesitamos un Estado presente, inversión pública en educación, salud, seguridad pública”, reforzó. El mandatario provincial también dedicó un momento a dar el pésame a los familiares de las víctimas: “Quiero expresar nuestro pesar y nuestro abrazo a las familias, a los amigos, a los deudos de Lara, de Brenda, de Morena. La verdad que hemos sido testigos como sociedad, la sociedad entera, de un hecho estremecedor”. En ese contexto, pidió que no se utilice el caso con fines políticos: “No hay que hacer campaña ni marketing con esto”.