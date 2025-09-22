La oposición exige desplazar a Espert de su puesto en el Congreso como titular de la Comisión de Presupuesto

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, exigió este lunes que José Luis Espert sea apartado de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió Martínez en la red social X.El reclamo opositor se conoció tras la difusión de un video en el que Espert agradece a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Argentina en 2021 y con un proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. En paralelo, documentos judiciales estadounidenses señalan presuntos aportes financieros y logísticos de Machado a la campaña presidencial del economista en 2019, incluyendo un giro de 200 mil dólares y la cesión de vuelos y vehículos.El caso sacude a la Cámara de Diputados en momentos en que el oficialismo de La Libertad Avanza busca encauzar el debate del Presupuesto 2026. Espert, conocido por obstaculizar reiteradamente proyectos de la oposición, fue cuestionado por esta última por “comprometer la transparencia y la confianza pública”.“No se trata de diferencias ideológicas sino de preservar la transparencia en una institución clave para el control de las finanzas del país”, remarcaron la legisladora Victoria Tolosa Paz, quien reiteró que insistirán con el pedido de su desplazamiento en la próxima sesión.Frente a las acusaciones, el candidato de Milei se defendió denunciando una maniobra política en su contra. “Esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó y no se renuevan, siempre envuelven con lo mismo”, afirmó. En la entrevista, el economista reconoció que conoció a Machado en 2019 y aceptó su colaboración para presentar su libro en Viedma, incluso utilizando su avión. “Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos”, sostuvo, desligándose de las actividades criminales del empresario.