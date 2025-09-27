Otra vez en baja: bonos y ADRs vuelven a caer tras nuevas trabas al dólar y el mercado presiona por reservas

Tercera rueda en rojo para la deuda soberana y los papeles argentinos en Wall Street, en medio del restablecimiento de la restricción cruzada del bcra y la pulseada por la liquidación del agro. mientras suben las acciones en pesos, escala el contado con liqui y el riesgo país supera los 1.000 puntos.
2
Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso
4
Filtran que Karina amenazó con irse del país si Milei echaba a sus colaboradores aconsejado por Santi Caputo