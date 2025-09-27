29.09.2025 / FINANZAS

Otra vez en baja: bonos y ADRs vuelven a caer tras nuevas trabas al dólar y el mercado presiona por reservas


Tercera rueda en rojo para la deuda soberana y los papeles argentinos en Wall Street, en medio del restablecimiento de la restricción cruzada del bcra y la pulseada por la liquidación del agro. mientras suben las acciones en pesos, escala el contado con liqui y el riesgo país supera los 1.000 puntos.




Los ADRs y los bonos en dólares encadenan su tercera caída consecutiva este lunes, con un clima recalentado por la decisión del Banco Central de bloquear por 90 días el acceso al MEP/CCL a quienes operen en el mercado oficial. El foco de las mesas se posa en la acumulación de reservas en plena temporada de liquidación del complejo cerealero y en la capacidad del Tesoro para absorber pesos sin fogonear la bicicleta.

En la plaza neoyorquina, Central Puerto lidera las bajas con -3,2%, seguida por YPF (-1,5%), Edenor (-1,4%), Telecom (-1,4%) y Loma Negra (-1,3%). En paralelo, el S&P Merval avanza 0,3% en pesos hasta 1.797.300 puntos, pero su versión en dólares cede 0,7% a 1.209,26. El contado con liquidación sube 1% y se ubica en $1.485,52, señal de que la presión cambiaria no afloja pese al cerrojo regulatorio.

Cabe recordar que el viernes, el BCRA restableció la “restricción cruzada” para individuos: quien compra en el mercado oficial queda afuera del MEP/CCL durante 90 días. La medida busca ordenar el arbitraje y evitar rulos con subsidio implícito, en un contexto donde los fondos especulativos aceleran toma de ganancias y empujan el riesgo país por encima de los 1.000 puntos. El mensaje oficial es claro: priorizar reservas antes que convalidar la fuga financiera.

