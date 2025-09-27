Otra vez en baja: bonos y ADRs vuelven a caer tras nuevas trabas al dólar y el mercado presiona por reservas

Los ADRs y los bonos en dólares encadenan su tercera caída consecutiva este lunes, con un clima recalentado por la decisión del Banco Central de bloquear por 90 días el acceso al MEP/CCL a quienes operen en el mercado oficial. El foco de las mesas se posa en la acumulación de reservas en plena temporada de liquidación del complejo cerealero y en la capacidad del Tesoro para absorber pesos sin fogonear la bicicleta.

Cabe recordar que el viernes, el BCRA restableció la “restricción cruzada” para individuos: quien compra en el mercado oficial queda afuera del MEP/CCL durante 90 días. La medida busca ordenar el arbitraje y evitar rulos con subsidio implícito, en un contexto donde los fondos especulativos aceleran toma de ganancias y empujan el riesgo país por encima de los 1.000 puntos. El mensaje oficial es claro: priorizar reservas antes que convalidar la fuga financiera.