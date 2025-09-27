Golpe al bolsillo: octubre llega con aumentos claves

Octubre llega con aumentos en alquileres, colegios privados, prepagas y transporte, que suman presión sobre el índice de precios al consumidor que mide el INDEC.Los incrementos ya comenzarán a regir desde este miércoles y afectarán distintos sectores esenciales para el gasto del grupo familiar.Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento de 46,1% en octubre, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos.Estos incrementos se calculan según el Índice de Contrato de Locación (ICL) que elabora el Banco Central, considerando la variación de la inflación y los salarios del sector formal (RIPTE).Si bien la suba muestra desaceleración desde el récord de enero de 2025 (190,69%), continúa implicando un gasto elevado para quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler.Las empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos en su diferentes planes para octubre. En líneas generales, los incrementos se ubicaron entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc.En un año de transformaciones para el mercado de salud - y a raíz de la Resolución Nº645/2025 publicada el pasado mayo - las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP). En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el dato de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para agosto. De acuerdo a la información suministrada al Gobierno por parte de las compañías, así quedaron los incrementos confirmados para octubre.Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en CABA aumentarán 2,1% en octubre.Los nuevos aranceles son los siguientes:-Nivel inicial y primario: $37.649 a $174.160 según porcentaje de subvención (100% al 40%).-Secundario común: $41.532 a $226.345.-Secundario técnico: $47.836 a $259.072.En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo se incrementa 3,9%, quedando así:-0 a 3 km: $550,09-3 a 6 km: $612,80-6 a 12 km: $660,01-12 a 27 km: $707,26-Tarjeta SUBE sin registrar: $2.308,3En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de colectivos subirán 3,9%. Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas que circulan en el territorio porteño:-El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: pasa de $526,13 a $546,66.-Recorrido de 3 a 6 km: $608,98.-Recorrido de 6 a 12 km: $655,91.-Recorrido de 12 a 27 km: $702,86.En tanto, el subte pasará de $1.071 a $1.112,76. El premetro alcanzará $389,46.Las empresas de telecomunicaciones anticiparon un ajuste de hasta 3% según el servicio y operadora, que regirá desde los primeros días de octubre.Se estima un incremento parcial del impuesto a los combustibles líquidos, que impactará en el precio del litro de nafta y gasoil.Las petroleras aplicaron subas de hasta 7% según zona y demanda, mientras que la Legislatura de Buenos Aires debate un proyecto que obligaría a informar los incrementos entre 48 y 72 horas de aplicarlos.En tanto, las tarifas de luz y gas podrían aumentar cerca de 1,9% en octubre, en línea con el IPC de agosto. Estos ajustes forman parte del esquema de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) vigente desde junio de 2025, que prevé aumentos mensuales durante 30 meses.