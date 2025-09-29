Desarman las mentiras de José Luis Espert sobre su vínculo con el narco Machado

“En TN le pidieron a Espert que comente algo sobre su vínculo con Fred Machado. Dijo que sólo lo vio una vez ‘en enero o febrero de 2019’ para presentar un libro en Viedma, y que le agradeció por llevarlo en avión. Mintió.”, escribió Sebastián Lacunza . El periodista, hermano del exministro de Economía de Mauricio Macri, trazó una secuencia que desmiente el relato del candidato libertario y lo ata a un circuito de dinero y logística electoral.

Según el hermano del ex ministro de Mauricio Macri, Espert “1 - Se reunió, probablemente por primera vez, cerca del 5 de marzo de 2019 en el aeropuerto de San Fernando. Allí arreglaron el aporte de Machado a la campaña (avión, auto y US$). Hay al menos dos testigos.” Luego, “2 - El 18 de abril viajaron ambos a Viedma en el avión King Air y presentaron el libro en el Hotel Austral. Está filmado. Además, Espert estuvo en la casa de Machado.” El periodista además ubica a Machado en la mesa chica de definiciones: “3 - El 5 de junio de 2019, Machado viajó especialmente de Londres a Buenos Aires. Participó de algunas de las reuniones en las que se ofreció la candidatura vicepresidencial a Facundo Manes, Oscar Ruggeri y Alberto Cormillot. Si alguno de ellos tiene memoria, lo podrá contar.”El hilo también retrata el clima de caja de aquella campaña: “4 - En julio, Machado regresó a Argentina. La campaña del Frente Despertar era un hervidero por los fondos. El 19 de ese mes participó de una cena en la casa de Luis Rosales y se encontró con gente de la campaña en el Four Seasons. Hay una decena de testigos.” La relación no se cortó con las urnas: “Espert y Machado siguieron en contacto luego de las elecciones de 2019. La contabilidad atribuida en tribunales de Texas a Machado y Mercer-Erwin indica que la transferencia de US$200.000 fue registrada el 1 de febrero de 2020.”Lacunza aporta un dato que pega en el corazón del discurso anticasta: “Un mes después, Espert se compró un BMW de US$ 90.000. Y hubo al menos otro encuentro. Machado fue detenido el 17 de abril de 2021.” Con estos puntos, la defensa del libertario se cae por su propio peso: lejos de una foto aislada en Viedma, aparece una trama de aportes, vuelos y reuniones que coloca a Espert en la órbita del financista narco y deja a la alianza LLA-PRO otra vez a la defensiva.