Desarman las mentiras de José Luis Espert sobre su vínculo con el narco Machado

“En TN le pidieron a Espert que comente algo sobre su vínculo con Fred Machado. Dijo que sólo lo vio una vez ‘en enero o febrero de 2019’ para presentar un libro en Viedma, y que le agradeció por llevarlo en avión. Mintió.”, escribió Sebastián Lacunza. El periodista, hermano del exministro de Economía de Mauricio Macri, trazó una secuencia que desmiente el relato del candidato libertario y lo ata a un circuito de dinero y logística electoral.
Según el hermano del ex ministro de Mauricio Macri, Espert “1 - Se reunió, probablemente por primera vez, cerca del 5 de marzo de 2019 en el aeropuerto de San Fernando. Allí arreglaron el aporte de Machado a la campaña (avión, auto y US$). Hay al menos dos testigos.” Luego, “2 - El 18 de abril viajaron ambos a Viedma en el avión King Air y presentaron el libro en el Hotel Austral. Está filmado. Además, Espert estuvo en la casa de Machado.” El periodista además ubica a Machado en la mesa chica de definiciones: “3 - El 5 de junio de 2019, Machado viajó especialmente de Londres a Buenos Aires. Participó de algunas de las reuniones en las que se ofreció la candidatura vicepresidencial a Facundo Manes, Oscar Ruggeri y Alberto Cormillot. Si alguno de ellos tiene memoria, lo podrá contar.”
El hilo también retrata el clima de caja de aquella campaña: “4 - En julio, Machado regresó a Argentina. La campaña del Frente Despertar era un hervidero por los fondos. El 19 de ese mes participó de una cena en la casa de Luis Rosales y se encontró con gente de la campaña en el Four Seasons. Hay una decena de testigos.” La relación no se cortó con las urnas: “Espert y Machado siguieron en contacto luego de las elecciones de 2019. La contabilidad atribuida en tribunales de Texas a Machado y Mercer-Erwin indica que la transferencia de US$200.000 fue registrada el 1 de febrero de 2020.”
Lacunza aporta un dato que pega en el corazón del discurso anticasta: “Un mes después, Espert se compró un BMW de US$ 90.000. Y hubo al menos otro encuentro. Machado fue detenido el 17 de abril de 2021.” Con estos puntos, la defensa del libertario se cae por su propio peso: lejos de una foto aislada en Viedma, aparece una trama de aportes, vuelos y reuniones que coloca a Espert en la órbita del financista narco y deja a la alianza LLA-PRO otra vez a la defensiva.