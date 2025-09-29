"Un avance fundamental": el Municipio de La Plata encabezó el inicio de obras hidráulicas

El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió la zona de 155 hasta 159 entre 411 y 414 bis de Arturo Seguí, donde la Municipalidad puso en marcha una obra de mejorado con tareas hidráulicas en el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano.“Esta obra representa un avance fundamental para mejorar la infraestructura de Arturo Seguí ya que permitirá un mejor escurrimiento del agua de lluvia y una circulación más segura para todos los vecinos”, destacó Alak.La intervención se lleva a cabo en con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y facilitar el escurrimiento de agua de lluvias y contempla, además, el reacondicionamiento del alumbrado público en todo el sector.Cabe recordar que, en el marco del plan que busca optimizar la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos, en Arturo Seguí el Municipio ya inauguró nuevo pavimento con trabajos hidráulicos en diagonal 144 entre 414 bis y 419 y en 414 bis entre diagonal 144 y 154, y continuará con más mejoras.En ese sentido, las obras proyectadas para la localidad incluyen la ejecución de 30 nuevas calles —entre las que se destacan el asfalto de 146 entre 414 bis y 411, 411 entre 146 y 154 y 143 entre 409 y 415—, la iluminación de 29 arterias y la reparación de 1.800 luminarias.Por otro lado, se mejoraron las condiciones edilicias de la Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 1 Extensión Algarrobas como parte de la primera etapa del Plan Escuelas en Obra, mientras que en un segundo tramo se completarán los trabajos en esa institución y se concretarán otros en la Escuela Primaria N° 32.