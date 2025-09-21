Kicillof lanzó en Luján el Camino Real y sumó salud y viviendas para la comunidad

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Luján la presentación del programa Camino Real, una iniciativa que busca identificar, preservar y poner en valor tramos, postas y sitios históricos del antiguo recorrido creado en 1663 para unir Buenos Aires con el Alto Perú. Acompañado por la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; la titular del Consorcio de Puerto Quequén, Jimena López; y el intendente Leonardo Boto, el Gobernador destacó el perfil productivo del sector y el rol de la Provincia en tiempos de recorte nacional.
“Esta iniciativa permite reconstruir la identidad, la cultura y la historia de Luján y la región, generando además una serie de actividades para darle un mayor impulso al turismo bonaerense”. Y agregó: “Mientras el Gobierno nacional no invierte ni un peso para generar empleo en el sector, en la provincia de Buenos Aires presentamos este programa porque el turismo es sinónimo de descanso y de disfrute, pero también de esfuerzo y de trabajo”. El plan prevé circuitos turísticos, articulación interjurisdiccional con otras provincias y acciones con países vecinos.
Kicillof remarcó el espíritu de cooperación territorial: “Llevamos adelante este proyecto junto a intendentes de diferentes fuerzas políticas, convencidos de que la solución nunca va a ser insultar y atacar al que piensa distinto, sino trabajar juntos para llevarles soluciones a los y las bonaerenses”. Además de Boto, firmaron un acta compromiso jefes comunales de Bolívar, San Antonio de Areco, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Baradero y 9 de Julio.
El jefe comunal de Luján celebró el lanzamiento: “El lanzamiento del Camino Real es una política pública que busca recuperar el patrimonio histórico de Buenos Aires, uniendo pueblos y fortaleciendo el turismo cultural y religioso: Luján es un punto de encuentro entre la fe y la historia, y nuestro municipio es un destino clave cuando hablamos de identidad bonaerense”.
La agenda se completó con gestión concreta: junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el Gobernador puso en funcionamiento un tomógrafo para el Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján y entregó una ambulancia para emergencias. También recorrió las obras de 10 viviendas en el predio del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabred, destinadas a pacientes externados, con acompañamiento profesional y kits ambientales para cada casa: salud, inclusión y trabajo territorial en clave bonaerense.