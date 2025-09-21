Kicillof lanzó en Luján el Camino Real y sumó salud y viviendas para la comunidad

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Luján la presentación del programa Camino Real, una iniciativa que busca identificar, preservar y poner en valor tramos, postas y sitios históricos del antiguo recorrido creado en 1663 para unir Buenos Aires con el Alto Perú. Acompañado por la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; la titular del Consorcio de Puerto Quequén, Jimena López; y el intendente Leonardo Boto, el Gobernador destacó el perfil productivo del sector y el rol de la Provincia en tiempos de recorte nacional.

Kicillof remarcó el espíritu de cooperación territorial: “Llevamos adelante este proyecto junto a intendentes de diferentes fuerzas políticas, convencidos de que la solución nunca va a ser insultar y atacar al que piensa distinto, sino trabajar juntos para llevarles soluciones a los y las bonaerenses”. Además de Boto, firmaron un acta compromiso jefes comunales de Bolívar, San Antonio de Areco, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Baradero y 9 de Julio.El jefe comunal de Luján celebró el lanzamiento: “El lanzamiento del Camino Real es una política pública que busca recuperar el patrimonio histórico de Buenos Aires, uniendo pueblos y fortaleciendo el turismo cultural y religioso: Luján es un punto de encuentro entre la fe y la historia, y nuestro municipio es un destino clave cuando hablamos de identidad bonaerense”.