Milei aseguró que retomó el diálogo con Macri y que están trabajando juntos: En Estados Unidos le escribí y le di las gracias

El presidente Javier Milei afirmó que el diálogo con el expresidente Mauricio Macri se reanudó luego de su último viaje a Washington. “Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, le escribí a Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas de las últimas semanas”, afirmó Milei en declaraciones a A24.Según explicó, fue a partir de esos mensajes que comenzaron a recomponer la relación. “Nos llevamos muy bien. Durante casi un año no nos hablamos, pero no es algo que no se pueda recomponer”, sostuvo el mandatario, quien además, destacó el rol de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en las maniobras para avivar el trabajo conjunto: “Es más, tuvo reuniones con Guillermo Francos”.El vínculo entre ambos había quedado resentido tras la derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires en mayo de este año, donde La Libertad Avanza se impuso con Manuel Adorni como candidato. Sin embargo, el respaldo público de Macri al acuerdo económico que Milei cerró con el Tesoro estadounidense por unos US$ 20.000 millones reactivó el acercamiento político.En paralelo, Milei se refirió a la relación con los gobernadores y aseguró que busca alcanzar consensos más allá de los aliados. “Nosotros con los gobernadores que tenemos afinidad seguimos teniendo una excelente relación, la agenda de Lisandro Catalán está muy activa”, señaló, aunque reconoció que “es propio del año electoral” que las diferencias se profundicen frente a la confrontación con el kirchnerismo.