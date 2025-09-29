Adorni negó las acusaciones contra Espert y las comparó con el crimen de Santiago Maldonado: Son operaciones

El portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, salió en defensa del diputado libertario y candidato oficialista José Luis Espert tras las denuncias que lo vinculan al empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado. “Es similar a lo que sucedió con Patricia Bullrich en 2017 con (Santiago) Maldonado. Le armaron una operación y la bastardearon”, apuntó en diálogo con La Nación+.La entrevista fue posterior al mensaje de Unión por la Patria, que exigió la remoción "inmediata del cargo" que Espert mantiene como titular de la Comisión de Presupuesto en el Congreso. En sus declaraciones, el vocero buscó instalar que las acusaciones contra el candidato de Milei no son nuevas y que “se vienen arrastrando desde 2018 y 2019”, en línea con la defensa oficial.Además aseguró que, de ser necesario, el diputado explicará la situación en la Justicia. Paralelamente, defendió a Karina Milei, cuestionada en otra causa por audios que la involucrarían en presuntos hechos de corrupción. “Te puedo asegurar que lo de Karina es falso, hay que averiguar qué motivó a Spagnuolo a mentir”, sostuvo.Adorni también apuntó contra sectores sindicales y del peronismo a los que responsabilizó de las protestas en Tierra del Fuego, que obligaron a suspender actividades de campaña del presidente Javier Milei. “Son los que creen que las elecciones se ganan con piedras, no en las urnas”, acusó, repitiendo la idea de que se trata de maniobras de desgaste.Por otra parte, buscó despegar al Gobierno nacional del triple femicidio de Florencio Varela, aunque evitó calificarlo como tal y trasladó la responsabilidad a la gestión de Axel Kicillof: “Hay tres chicas muertas y es un tema que tiene que resolver el Gobernador”, por lo que también desoyó el llamado del último a trabajar de manera conjunta contra el narcotráfico a nivel nacional.“Con el tema de los audios y ahora con Espert, van haciendo la elección con una piedra, no con una urna”, reiteró en el cierre.