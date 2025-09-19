Guiño a la industria: Provincias Unidas refuerza su presencia federal en un acto junto al presidente de Aluar

Cinco mandatarios provinciales de Provincias Unidas llegarán a Chubut para participar de un acto con fuerte impronta productiva. El anfitrión Ignacio Torres recibirá a Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Gustavo Valdés, aunque no está previsto que asista el santacruceño Claudio Vidal.La cita tendrá lugar a las 11.30 en el Hotel Rayentray, a orillas de la costa madrynense. Allí también se sumará Juan Schiaretti, impulsor del armado y candidato a diputado nacional por Córdoba, en un gesto que busca consolidar a la liga como alternativa política frente a la polarización, y que se muestra cada vez más alejado del presidente Javier Milei.Uno de los puntos salientes será la participación de Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar y de FATE, quien en los últimos meses se mostró crítico del Gobierno nacional por la caída de la actividad y el impacto en el empleo. Su presencia pretende sellar un gesto de sintonía con el empresariado en un contexto de tensiones con la Casa Rosada.Según adelantaron desde la organización, los discursos pondrán énfasis en tres ejes: la defensa del federalismo frente al centralismo nacional, el respaldo a la industria como motor de desarrollo y la necesidad de proyectar a Provincias Unidas como un espacio competitivo en la escena electoral.El encuentro será el primero del bloque en la Patagonia y tendrá un alto contenido simbólico. La foto conjunta de gobernadores, dirigentes y empresarios busca reforzar la idea de unidad y, al mismo tiempo, instalar la agenda productiva de Provincias Unidas de cara al tramo decisivo de la campaña.