Asciende la imagen negativa de Milei, y al menos un cuarto de sus votantes considera que el Gobierno está "en crisis"

La imagen negativa del presidente Javier Milei asciende al 52,9% y un 53,7% desaprueba las decisiones tomadas por su gobierno hasta el momento, según reveló una encuesta de la Consultora Analogías. Las denuncias por corrupción, las formas de comunicar y la situación económica se encuentran entre los principales factores .“La aprobación al Gobierno tocó en septiembre el menor valor de la serie: cayó 5,5 puntos en el mes", analizaron desde la consultora y añadieron que "las evaluaciones específicas de la política económica y el resto de las materias de gestión también empeoraron (2,5 puntos)”.En cuanto a la imagen del Presidente, “cayó tres puntos”: “Las opiniones mayoritarias (53%) indican que el gobierno atraviesa una ‘crisis’, al punto que más del 25% de su propia base de apoyo también lo considera así”, sostuvieron en el análisis de los datos. La encuesta se realizó del 26 al 28 de septiembre sobre 2.894 casos a través de entrevistas telefónicas en formato IVR móvil y fijo.Desde la consultora sostuvieron que “el intenso grado de conflicto producto de la persistencia en la lucha por parte de los sectores agredidos aumentó las opiniones que repudian los vetos: una mayoría de más del 65%. Adicionalmente la compleja escena parlamentaria de rechazo a los vetos a leyes sancionadas con alto apoyo popular movilizó un repudio adicional contra el Gobierno, que vio expuestos todos sus atributos negativos en una especie de manoseo institucional”.“Fue una excentricidad del Gobierno torsionar las instituciones de la democracia para imponer medidas de ajuste a sectores que la sociedad respalda plebiscitariamente. La serie de derrotas lo expuso débil e incapaz, la peor calificación para una fuerza de gobierno que encara el proceso electoral”, analizaron.A su vez, respecto a las preguntas sobre si existe corrupción en el Gobierno, el 51,9% considera que “hay mucha” y el 55,3% sostuvo que los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei “son verdaderos”. A su vez, el 58,1% de los encuestados sostuvo que la hermana del presidente “debe renunciar”.