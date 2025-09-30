30.09.2025 / ENTREVISTA

Milei admitió que la economía se desaceleró pero, en lugar de hacer autocrítica, culpó a la oposición

El mandatario reconoció una caída significativa de la actividad económica pero atribuyó la desaceleración al kirchnerismo y a disputas políticas, sin asumir responsabilidad de su gestión.




El presidente Javier Milei reconoció que “se desaceleró fuertemente la actividad económica” pero no ofreció explicaciones ni realizó ninguna autocrític al respecto, más bien, responsabilizó al kirchnerismo por la caída de la actividad. “La economía se venía expandiendo fuertemente, pero del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo. Es un esquema destructivo desde el Congreso de la nación de querer destruir todo””, afirmó en una entrevista con Antonio Laje en A24.

El mandatario señaló que la suba del riesgo país y de las tasas de interés son consecuencia directa de la “vocación destructiva del kirchnerismo” y que esta situación frena la economía. “Es la consecuencia de un grupo de forajidos que trata de romper todo todo el tiempo”, enfatizó Milei.

Asimismo, confió en que la economía había mostrado signos de recuperación antes de la desaceleración, pero que se retrajo en el último tiempo, sin tomar como factores la caída del consumo ni de la industria. “A partir de abril del año pasado, la economía empezó a repuntar. En el desestacionalizado de diciembre del 2024, ya estábamos 6% arriba desde diciembre del 2023”, detalló.

“Inflación a la baja, pobreza a la baja. Han salido de la pobreza. Después de que se hizo el sinceramiento de precios y cantidades, 12 millones de personas salieron de la pobreza", siguió. 

El libertario también vinculó la desaceleración al contexto político y al año electoral, explicando que la disminución significativa de la confianza a su gestión, siguiendo el índice Di Tella, responde a la alta conflictividad: “Con los gobernadores con los que tenemos afinidad seguimos teniendo una excelente relación. Pero una de las cosas que pasa es que estás en un año electoral y aún cuando seas parecido, vas a tratar de exacerbar esas diferencias porque es un año electoral", insistió. 

