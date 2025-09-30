Otro decreto inconstitucional: sin aprobación parlamentaria, Milei permitió ejercicios militares extranjeros en Argentina

"La Ruta 3 está destruida. En cualquier momento se va a matar gente. Han abandonado las obras de agua y cloacas, no construyen viviendas ni escuelas. Ha caído el turismo, la industria, el comercio y los hidrocarburos. ¿Qué Argentina estamos teniendo?"

A través del decreto 697/2025, el Gobierno nacional autorizó ejercicios militares conjuntos con Chile y Estados Unidos en el marco del Plan Anual de Ejercicios Combinados. El primero, “Solidaridad”, se realizará del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile, y el segundo, “Tridente”, tendrá lugar entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Sin embargo, nuevamente el Presidente obvió el tratamiento en el Congreso, que debía discutir y aprobar o rechazar el proyecto de ley, como establece la Constitución, apelando a la “urgencia” de los ejercicios.El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, criticó la medida e intentó explicar el repudio de la población local a la visita presidencial: "¿Cómo quieren que los reciban? ¿Quieren que los aplaudan? Son unos inconscientes, subestiman a todo el mundo o se quieren llevar puestos.advirtió.Melella recordó que esta fue la tercera visita presidencial, tras su paso por la Antártida y un encuentro con la general Laura Richardson de la OTAN, y cuestionó la logística y la seguridad desplegada: "Para nosotros y muchos pueblos del interior no es normal que venga tanta gendarmería y prefectura. Es raro y una falta de respeto".En esa línea, el gobernador rechazó la instalación de bases militares extranjeras en Ushuaia: "Nosotros repudiamos totalmente una base militar extranjera, sea de la nación que sea, porque implica perder soberanía. Este decreto es lamentable. Estados Unidos, a donde fueron a arrastrarse, es socio de la OTAN, que hace maniobras con Gran Bretaña. Nuestras fuerzas armadas tienen que rendirse ante eso, es una vergüenza", arremetió, y reclamó que desde Nación "ni siquiera hablan del tema Malvinas".La crítica del gobernador se extendió a infraestructura y turismo, vinculando la gestión nacional con el descontento local:, planteó.