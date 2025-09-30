Caputo apagó el rulo y los bancos provinciales salen a disputar el ahorro con una tasa del 43%

La jugada del ministro de Economía reordena la plaza: con la especulación cambiaria acotada, los plazos fijos vuelven al centro de la escena y la competencia por captar depósitos se enciende. La city mira la foto política y financiera del oficialismo, mientras los bancos más chicos y las entidades provinciales aprovechan el envión para ofrecer rendimientos agresivos.

En paralelo, las billeteras virtuales ceden terreno en rendimiento: Naranja X y Ualá anotan una TNA del 37% —con topes de remuneración—, mientras que alternativas como Mercado Pago se ubican más abajo, en torno al 30,84%. La liquidez inmediata sostiene el interés por estos instrumentos, pero la tasa vuelve a ser el anzuelo dominante.Con una inflación que sigue presionando los bolsillos y un esquema cambiario cada vez más controlado por el Palacio de Hacienda, la banca pública y provincial intenta canalizar el ahorro en moneda local. El mensaje es claro: si el “rulo” se apaga, la pelea por el peso se libra en la vidriera de las tasas.