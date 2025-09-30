Caputo apagó el rulo y los bancos provinciales salen a disputar el ahorro con una tasa del 43%

La jugada del ministro de Economía reordena la plaza: con la especulación cambiaria acotada, los plazos fijos vuelven al centro de la escena y la competencia por captar depósitos se enciende. La city mira la foto política y financiera del oficialismo, mientras los bancos más chicos y las entidades provinciales aprovechan el envión para ofrecer rendimientos agresivos.
El ranking de este martes 30 de septiembre ubica al Banco de la Provincia de Córdoba —fundado en 1873—, junto a Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera, con una Tasa Nominal Anual del 43% para colocaciones a 30 días. Detrás quedan los jugadores de mayor volumen: Banco Provincia de Buenos Aires (38%), Banco Nación (36%), Macro (35,5%), Galicia (35,25%), Santander (35%) y BBVA (35%).
En paralelo, las billeteras virtuales ceden terreno en rendimiento: Naranja X y Ualá anotan una TNA del 37% —con topes de remuneración—, mientras que alternativas como Mercado Pago se ubican más abajo, en torno al 30,84%. La liquidez inmediata sostiene el interés por estos instrumentos, pero la tasa vuelve a ser el anzuelo dominante.
Con una inflación que sigue presionando los bolsillos y un esquema cambiario cada vez más controlado por el Palacio de Hacienda, la banca pública y provincial intenta canalizar el ahorro en moneda local. El mensaje es claro: si el “rulo” se apaga, la pelea por el peso se libra en la vidriera de las tasas.