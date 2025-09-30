30.09.2025 / ECONOMÍA

Caputo apagó el rulo y los bancos provinciales salen a disputar el ahorro con una tasa del 43%

Tras las maniobras de Luis Caputo, se desploma el “rulo” del dólar y los ahorristas migran a los pesos. Un banco histórico, fundado hace 152 años, pica en punta con una TNA que corre por encima de la inflación.




La jugada del ministro de Economía reordena la plaza: con la especulación cambiaria acotada, los plazos fijos vuelven al centro de la escena y la competencia por captar depósitos se enciende. La city mira la foto política y financiera del oficialismo, mientras los bancos más chicos y las entidades provinciales aprovechan el envión para ofrecer rendimientos agresivos.

El ranking de este martes 30 de septiembre ubica al Banco de la Provincia de Córdoba —fundado en 1873—, junto a Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera, con una Tasa Nominal Anual del 43% para colocaciones a 30 días. Detrás quedan los jugadores de mayor volumen: Banco Provincia de Buenos Aires (38%), Banco Nación (36%), Macro (35,5%), Galicia (35,25%), Santander (35%) y BBVA (35%).

En paralelo, las billeteras virtuales ceden terreno en rendimiento: Naranja X y Ualá anotan una TNA del 37% —con topes de remuneración—, mientras que alternativas como Mercado Pago se ubican más abajo, en torno al 30,84%. La liquidez inmediata sostiene el interés por estos instrumentos, pero la tasa vuelve a ser el anzuelo dominante.

Con una inflación que sigue presionando los bolsillos y un esquema cambiario cada vez más controlado por el Palacio de Hacienda, la banca pública y provincial intenta canalizar el ahorro en moneda local. El mensaje es claro: si el “rulo” se apaga, la pelea por el peso se libra en la vidriera de las tasas.

