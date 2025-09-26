Milei se reunirá con Trump y conseguirá su foto en la Casa Blanca

Luego de varios encuentros bilaterales en el marco de foros conservadores como la CPAC o la última cita en las márgenes de Naciones Unidas, el presidente Javier Milei se reunirá con su par de Estados Unidos, Dondald Trump, en la Casa Blanca para su retrato formal en el Salón Oval.El encuentro fue confirmado por la Cancillería a través de una publicación en su cuenta oficial de X. Su ministro, Gerardo Werthein, se encontraba en Washington ultimando las negociaciones en torno al acuerdo comercial por los aranceles fijados desde el norte a todos los países, entre ellos, la Argentina. Hoy finalmente se comunicó la reunión formal que tendrá lugar el próximo mes en la Casa Blanca."Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países", destacó el comunicado oficial, en el que se subraya que la relación bilateral se sostiene en "valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos".La última foto entre ambos jefes de Estado fue gestionada por Werthein, según reconocieron distintos funcionarios de la Casa Rosada. Tuvo lugar en una suerte de pull aside en Nueva York en medio de la participación de Trump y Milei en la apertura de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la ONU, el día del discurso del líder norteamericano. De allí se fueron con el compromiso de los anfitriones de que se pondría fecha a la cita en la Casa Blanca que tanto anhelaba Milei entre octubre y noviembre.Desde el Palacio San Martín remarcaron que la nueva visita constituye "una señal política del excelente momento que atraviesan los vínculos entre la Argentina y los Estados Unidos". También agregaron que "la sintonía entre Milei y Trump es clara y se proyecta en la agenda económica, comercial y de seguridad".