Milei suma millas: de sus 27 viajes al exterior, el Presidente ya visitó 12 veces Estados Unidos desde su asunción

Su nuevo destino -o no tanto- será Estados Unidos para encontrarse el próximo mes con Donald Trump en la Casa Blanca. De esta manera, el mandatario libertario concretará su viaje n°13 a territorio norteamericano.




Desde la Cancillería confirmaron que el Presidente viajará a Washington el próximo mes para reunirse con su par estadounidense en el Salón Oval, una imagen que persigue desde hace tiempo. Su visita coincidirá esta vez con la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, que se realizará entre el 13 y el 18 de octubre.

Vale recordar que Milei ya se reunió la semana pasado con Trump en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el estadounidense le entregó un cuadro con una publicación de su red Truth Social en la que respaldaba la reelección del libertario como presidente.

En concreto, el mandatario argentino viajó 27 veces al exterior desde que asumió la presidencia. Es decir, que 92 de los 656 días de gestión los pasó en el exterior (14% del tiempo). De ese total, 12 viajes fueron a Estados Unidos. Sólo viajó 29 veces por la Argentina.



En un país atravesado por el ajuste “más grande de la historia” -en palabras del propio Gobierno-, la agenda internacional demuestra que es inmune a la motosierra libertaria. 

