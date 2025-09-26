Milei suma millas: de sus 27 viajes al exterior, el Presidente ya visitó 12 veces Estados Unidos desde su asunción

Su nuevo destino -o no tanto- será Estados Unidos para encontrarse el próximo mes con Donald Trump en la Casa Blanca. De esta manera, el mandatario libertario concretará su viaje n°13 a territorio norteamericano.
✈️27 VIAJE PRESIDENCIAL AL EXTERIOR Pablo Salinas (@SalinasPabloJ) September 26, 2025
📌Culminó otro viaje de Milei, nuevamente a Estados Unidos, destino preferido (12 de las 27 salidas fueron allí).
📌92 de los 656 días de gestión los pasó en el exterior (14% del tiempo).
📌Hizo solo 29 viajes en Argentina desde el 10/12/23. pic.twitter.com/a0sUUWBIRd
