01.10.2025 / POLÉMICA

Ex libertarios piden la salida de Espert y denuncian más corrupción en el gobierno de Milei


El diputado Carlos D’Alessandro, referente del bloque Coherencia, reclamó la remoción de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside, en medio de las denuncias que lo vinculan con un empresario acusado de narcotráfico. En declaraciones radiales, apuntó contra la gestión de Javier Milei al sostener que “cada vez hay más malos del lado del gobierno”.





El diputado Carlos D’Alessandro, que en el pasado integró las filas de La Libertad Avanza, justificó su postura al remarcar: “En cada acto que se vea corrupción, coimas y falta de buen funcionamiento de las instituciones públicas, nosotros vamos a estar en contra”. Y retrucó las críticas que recibió por su posición: “Algunos nos vienen acusando de golpistas y kirchneristas por pedir la remoción. Cuando asumimos con la Libertad Avanza fue levantando la bandera contra la corrupción”.

El legislador aseguró que existen elementos suficientes para investigar al economista libertario: “Se abrió una causa judicial en Estados Unidos, porque la asociada de Fred Machado fue la que delató y dijo cómo estaba el circuito en el que queda involucrado José Luis Espert”. Además, vinculó al concejal rosarino José Bonacci, padre de la diputada Rocío Bonacci, como aportante de la campaña de Espert en 2019, y denunció maniobras de los hermanos Menem en torno al sello de La Libertad Avanza.

En su repaso, D’Alessandro recordó los cruces que Espert mantuvo con Milei cuando militaba en Juntos por el Cambio: “Lo acusaba de ser la verdadera casta política”. Y cerró con una advertencia sobre el rumbo oficial: “Un gobierno que vino a cambiar la política argentina termina involucrado en un montón de hechos y casos que no son chimentos de peluquería”.

Espert levantó la reunión de Presupuesto y Hacienda: el tratamiento por el Presupuesto 2026 seguirá la próxima semana

Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada de cara a la recta final de campaña para octubre y en medio del escándalo con Espert

Insólito: Trump no manda dinero ni para un community manager

