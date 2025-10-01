01.10.2025 / EMBAJADA DE EEUU

Insólito: Trump no manda dinero ni para un community manager

La diplomacia de EE.UU. admite que, por la “interrupción de asignaciones presupuestarias”, dejará de actualizar sus redes sociales con normalidad. El aviso oficial remite a su web y aclara que solo habrá publicaciones “urgentes sobre seguridad”. La postal del ajuste en Washington llega en plena ofensiva contra el gasto público.






El su mensaje, difundido por cuentas oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el Departamento de Estado anunció: “Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en el gobierno de los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán con regularidad hasta que se reanuden plenamente las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”. En el mismo texto, la administración indica que los servicios de pasaportes y visas “continuarán durante la interrupción de asignaciones, en la medida en que la situación lo permita”.




La notificación también precisa: “No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden plenamente las operaciones, salvo en caso de información urgente relacionada con la seguridad”. En paralelo, deriva a la página oficial para seguir el estado de los trámites. El cuadro revela el alcance del parate administrativo que se desata cada vez que el Congreso y la Casa Blanca no cierran el presupuesto.

El vaciamiento no solo impacta en oficinas y programas sociales; ahora se vuelve visible hasta en la comunicación pública. La decisión de suspender contenidos rutinarios en redes expone el nivel de recorte, mientras la prioridad queda limitada a alertas de seguridad y a sostener –con restricciones– los servicios consulares en Estados Unidos y en embajadas y consulados en el exterior.

En términos políticos, el anuncio funciona como síntoma: la receta de ajuste que pregona el trumpismo se traslada a la gestión cotidiana del Estado y deja un mensaje elocuente hacia afuera. Además deja en offside a la administración Trump que se quedó sin Presupuesto debido a la falta de acuerdos parlamentarios.

Lo más leído

1

Encuesta: Fuerza Patria le saca 6 puntos a LLA hacia octubre y se desploma la imagen de los Milei

2

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

3

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

4

Filtran que Karina amenazó con irse del país si Milei echaba a sus colaboradores aconsejado por Santi Caputo

5

En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

Más notas de este tema

Espert levantó la reunión de Presupuesto y Hacienda: el tratamiento por el Presupuesto 2026 seguirá la próxima semana

01/10/2025 - Política

Espert levantó la reunión de Presupuesto y Hacienda: el tratamiento por el Presupuesto 2026 seguirá la próxima semana

Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada de cara a la recta final de campaña para octubre y en medio del escándalo con Espert

01/10/2025 - Política

Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada de cara a la recta final de campaña para octubre y en medio del escándalo con Espert

Ex libertarios piden la salida de Espert y denuncian más corrupción en el gobierno de Milei

01/10/2025 - POLÉMICA

Ex libertarios piden la salida de Espert y denuncian más corrupción en el gobierno de Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.